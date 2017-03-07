Almanya'da konuştu: Bu engeller bizi korkutamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Almanya dost görmek istediğimiz ülkedir ama Almanya'nın Türkiye karşıtlığı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sistematik şekilde yaptığı baskı kabul edilemez. Bize insan hakları demokrasi gibi konularda ders vermeye kalkmayın. Bu engeller bizi korkutamaz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya dost görmek istediğimiz ülkedir ama Almanya'nın Türkiye karşıtlığı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sistematik şekilde yaptığı baskı kabul edilemez. Bize insan hakları demokrasi gibi konularda ders vermeye kalkmayın. Bu engeller bizi korkutamaz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Hamburg kentinde Türk halkına seslendi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa'da son dönemde yaşanan toplantı krizleriyle ilgili, "Sevgili vatandaşlarım sizlerle daha geniş bir salonda buluşmayı tercih ederdik fakat bu mümkün olmadı. Sizleri bu havada üşütmek istemezdik. Öncelikle buradaki komşulardan özür dilemek istiyoruz. Onları bu saatte rahatsız etmez istemezdik fakat bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu sizlerle salonlarda buluşmamızı engelleyenlerdir" dedi.



"MAALESEF BU SİSTEMATİK BİR ENGELLEMEDİR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıların güvenlik gerekçesiyle iptaline ilişkin, "Üç tane düğün salonunu iptal ettiler. Aynı şekilde otelde de konuşma yapacaktık onu da iptal ettiler. Bir vatandaşımız sözleşme imzaladı o vatandaşımıza baskı yaptı. Vatandaşımız mert bir arkadaşımız ben iptal ettirmem dedi ve yerini yangın gerekçesiyle mühürlediler. Maalesef bu sistematik bir engellemedir. Almanya dost görmek istediğimiz ülkedir ama Almanya'nın Türkiye karşıtlığı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sistematik şekilde yaptığı baskı kabul edilemez. Bize insan hakları demokrasi gibi konularda ders vermeye kalkmayın. Bu engeller bizi korkutamaz. Vatandaşlarımızla aramızdaki bağı kopartamaz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'yı eleştirerek, "Alman dostlarımıza şunu söylemek isteriz. Yanlış uygulamalarınızdan vazgeçin. Almanya seçime gidiyor doğaldır. Almanya'daki seçimlerde hiç taraf tuttuğumuz gördünüz mü? Dost bir ülkenin iç siyasetine karışmayız. Demokrasinin gereği budur. Almanya ile dost olmak isteriz o bize negatif bakarsa bizde bakarız" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ekonomik alanda istikrarlı bir şekilde ilerlediğini, ekonomik ve ulaşım alanında birçok gelişmelere imza attıklarını söyledi. Çavuşoğlu Çanakkale üzerinden bir otobanın yapılacağını ve 2 ay içerisinde de Kars-Bakü-Tiflis tren hattının yapımına başlayacağını kaydetti.

