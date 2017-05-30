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Almanya'da katledilen 5 Türk anıldı
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Almanya'da katledilen 5 Türk anıldı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Solingen kentinde 24 yıl önce Neo-Nazi 4 Alman tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni düzenlendi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Solingen kentinde 24 yıl önce Neo-Nazi 4 Alman tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni düzenlendi.
Solingen'de yaşanan bu facianın 24. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören Düsseldorf Başkonsolosluğu ve Solingen Belediyesi işbirliğiyle hazırlandı. Çocuklarını kaybeden Durmuş Genç ve eşi Mevlüde Genç kundaklanan evin önündeki anıta çelenk bıraktıktan sonra basına açıklama yaptı.

"ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN KORKUM YOK"
Birlik ve beraberlik mesajı veren Mevlüde Genç, 'Çocuklarımı burada kaybettim ama yinede bu memleketten ayrılamıyorum. 46 senemi buraya verdim, ne kadar çok kenetlenirse o kadar iyi olur. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Korkarsak zaten yaşamayız bu dünyada, sabırlı olmamız gerekiyor. Benim çocuklarımı benden aldılar. Allah'da onları öbür dünyada da bu dünyada da rahat ettirmez. Almanların hiç birisini kötülemek istemiyorum, sadece o 4 caniye nefretim var. Biz burada kardeşliğimizi, dostluğumuzu belli edelim, insanlığımızı gösterelim' dedi.
5 Türkün hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı evin önünde Kur'an tilaveti ile başlayan tören sivil toplum kuruluşlarının konuşmaları ile devam etti.
Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel'de anmada bir konuşma yaptı. Konuşmasında bu şekilde bir facianın bir daha toplumuza yaşanmamasını ve Genç ailesine tekrar başsağlığı dileklerini belirtti. Daha sonra konu ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı okuyan Gürel, NSU davasının hala tam olarak aydınlatılamadığını sözlerine ekledi.

AK PARTİLİ YENEROĞLU DA KATILDI
AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu da anma etkinliğine katılıp bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada 24 yıl geçtiğini bizim için bunu telaffuz etmenin kolay olduğunu, fakat bu kadar büyük acıya dayanabilen, içinde yaşadığımız topluma hep olumlu mesaj veren ailenin tüm toplumun annesi babası olduğunu söyledi.
29 Mayıs 1993 tarihinde gerçekleşen ırkçı saldırıda, Hülya Genç (9), Gülistan Öztürk (12) ve Hatice Genç (18) olay mahallinde hayatını kaybetmiş. Gürsün İnce (27) ve Saime Genç (4) ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.
Olaydan sonra yakalanan saldırganlar yargılandı. 4 aşırı sağcı genç çeşitli hapis cezaları aldı. Saldırganların ikisi ise iyi halden serbest bırakıldı.
(Sinan Karamurat / İHA)

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