Almanya'da ikinci skandal! Yine iptal ettiler

ALMANYA'nın Köln yakınlarındaki Frechen beldesinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılacağı etkinliğin, salonu işleten şirket tarafından iptal edildiği bildirildi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD tarafından Bakan Zeybekçi'nin 5 Mart Pazar günü Köln'ün Porz Semti'nde belediyeye ait salonda saat 18.30'da katılacağı duyurulan toplantı, dün belediye tarafından iptal edilmişti. Porz Belediyesinin iptal kararının ardından, yeni salon arayışlarına girişilmiş, Bakan Zeybekçi'nin Köln yakınlarındaki Frechen kentinde bulunan "Golden Palast" adlı salonda konuşma yapacağı duyurulmuştu.

ŞİRKET SALONU VERMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Alman basınına yansıyan haberlere göre, toplantı bu kez salon sahibi ile işletmeci arasındaki kontratın siyasi toplantıları kapsamadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin, pazar günü Frechen'deki toplantıdan önce Leverkusen'de Sanatçı Özay Gönlüm'ün anılacağı etkinliğe planlandığı gibi katılması bekleniliyor.