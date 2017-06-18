Almanya'da havalimanında terör alarmı

Almanya'nın Stuttgart kentinde bir yolcu uçağı, bomba alarmı nedeniyle tahliye edildi.
Almanya'nın Stuttgart kentinde bir yolcu uçağı, bomba alarmı nedeniyle tahliye edildi. Almanya'nın Stuttgart Havalimanı'nda terör alarmı verildiği bildirildi. Bulgari Havayollarına ait yolcu uçağında 'bir yolcunun uçağı yok etmek istemesine' ilişkin bir ifadesinin duyulması üzerine yolcular arasında tartışma yaşandı. Polis alarma geçerken, uçak tahliye edildi, bomba imha ekibi uçakta arama yaptı. Stuttgart Federal Polis Sözcüsü Steffen Zaiser, bir yolcunun "bomba" ifadesini duyduğunu kaydederek, uçağın apronda bekletildiğini sözlerine ekledi.
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