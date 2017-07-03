Almanya'da G20 protestoları

Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak G20 Zirvesi, toplantılar öncesinde geniş çaplı mitinglerle protesto edildi.

Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak G20 Zirvesi, toplantılar öncesinde geniş çaplı mitinglerle protesto edildi.

Almanya'nın Hamburg kenti 7-8 Temmuz'da G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak . Zirve öncesinde ilk büyük miting Hamburg'da yapıldı. Hamburg Belediye Sarayı (Rathaus) önünde toplanan 25 bin kişi, G20 Zirvesinin yapılmasını istemediklerini belirterek protesto ettiler. Dünya ekonomisinin yüzde 80'ini G20'ye katılan 20 ülkenin temsil ettiğini belirten konuşmacılar, bunun çok büyük bir adaletsizlik olduğunu söylediler. Meydanda yapılan konuşmalardan sonra, Alster Gölü çevresinden dolaşarak yaklaşık 5 kilometrelik bir yürüyüş yapan göstericiler, olaysız bir şekilde meydanı terk ettiler. Kadın, erkek, genç ve çocuklardan oluşan yaklaşık 25 bin kişi, "Başka bir politika gerekli", "Doğayı kirletmeyin", "Daha fazla demokrasi", "Alster Gölü Donald için değildir", "G20 kötü bir oluşum" gibi dövizler taşındı. Zaman zaman yağan yağmura rağmen 25 bin kişi G20'yi protesto ederken, Alster Gölü üzerinde ise 130 bot mitinge katıldı. Polis helikopterleri ise 4 saat süren miting süresince havadan miting alanını takip ettiler.

