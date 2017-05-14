Almanya'da eyalet seçimlerinin ilk sonuçları belli oldu

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya'da gerçekleştirilen eyalet seçimlerinin ilk sonuçları belli oldu. İlk sonuçlara göre Hristiyan Demokratlar (CDU) yüzde 34,3 ile en yüksek oyu aldı.

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya'da gerçekleştirilen eyalet seçimlerinin ilk sonuçları belli oldu. İlk sonuçlara göre Hristiyan Demokratlar (CDU) yüzde 34,3 ile en yüksek oyu aldı.

13 milyon 100 bin seçmenin bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya'da, seçmenlerin yüzde 65,5'i sandığa gitti. Bundan önceki seçime göre katılımda yüzde 5 oranında artış görüldü. Türkiye karşıtı söylemleri ile bilinen Cem Özdemir'in Yeşiller Partisi, büyük şok yaşadı. Sandıktan çıkan ilk sonuçlara göre Hristiyan Demokratlar (CDU) yüzde 34,3, Sosyal Demokrat Parti (SPD)yüzde 30,6, Hür Demokrat Partisi (FDP) yüzde 12,2, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 7.5, Yeşiller Partisi (Grüne) yüzde 6,1, Sol Parti (Die Linke) yüzde 5,0 oy alırken, diğer partilerde yüzde 4,2 oy aldı.

Sonuçlara göre milletvekili dağılımı ise şu şekilde; Hırıstiyan Demokrat Parti 65 (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) 58, Hür Liberal Parti (FDP) 23, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) 14, Yeşiller Partisi 11, Sol Parti (Die Linke) 10.



TÜRKİYE KARŞITLIĞI PRİM YAPMADI

SPD'nin oyları, bundan önceki seçimlere göre yüzde 8 düşerken, Yeşiller'de yüzde 6'lık bir oy kaybına uğradı. Irkçı söylemleri ile bilinen AfD, yüzde 7,5 oy oranı ile meclise girmeyi başardı. Bundan önceki seçimlerde meclise giremeyen FDP, 11,9'luk oy oranı ile meclise girdi. Türkiye karşıtı söylemleri ile bilinen Cem Özdemir'in partisi Yeşiller Partisi'nin oyları yarı yarıya düşüş göstererek, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

CDU Eyalet Başkanı ve seçimin galibi Armin Laschet seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, 'Eyalette en güçlü parti durumuna geldik bunu sağlayan sizlere ve seçmenlere teşekkür ediyorum' dedi.



KRAFT GÖREVİ BIRAKTI

Bu arada 5 yıldır KRV eyaleti başbakanlık görevini yürüten SPD'nin favori adayı Hannelore Kraft, seçim sonuçlarından sonra görevini bıraktı. Kraft yaptığı açıklamada, 'Armin Laschet tebrik ediyorum. Partimiz mücadele etti fakat bu yetmedi. Bizleri destekleyenlere teşekkür ediyorum. Bu yenilgiden ben sorumluyum. Parti eyalet başkanlığından yeni bir başlangıç yapılması için istifa ettiğimi de belirteyim' dedi.



TÜRKLER BİG VE ADD'YE İLGİ GÖSTERMEDİ

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, Türk kökenli adaylardan, CDU'dan Serap Güler'in ve SPD'den Volkan Baran'ın meclise girmesi bekleniyor.

Türk kökenli seçmenler, yine Türk kökenlilerin kurduğu BİG ve ADD Partileri'ne ilgi göstermediği görüldü.

Öte yandan, yüzde 5 barajın olduğu KRV seçimleri, önümüzdeki Eylül ayındaki Almanya genel seçimlerinin de kaderini belirleyecek.

(Mustafa Tığlı-Sinan Karamurat/İHA)