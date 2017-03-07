Almanya'da engel ve iptaller sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşolu'nun Almanya'nın Hamburg kentinde katılacağı konferansın salon kira sözleşmesi iptal edildi. Bu iptalle birlikte Çavuşoğlu için kiralanan ikinci salon da iptal edilmiş oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşolu'nun Almanya'nın Hamburg kentinde katılacağı konferansın salon kira sözleşmesi iptal edildi. Bu iptalle birlikte Çavuşoğlu için kiralanan ikinci salon da iptal edilmiş oldu.

Toplantı yapılacak ilk salon olan ve 20 yıldır düğün merasimlerinin yapıldığı Plaza Event Center salonu, yangın siteminin olmayışı gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Salon ayrıca itfaiye tarafında eksiklikleri giderilinceye kadar mühürlendi. Öte yandan, PKK'lıların solunun dış duvarlarına 'Hayır' yazıları yazarak eylem yapmalarına Hamburg polisi göz yumdu.

İptalin ardından Hamburg Havaalanı yakınlarında Norderstedt'de Tanzschule salonu ile varılan anlaşma da bugün iptal edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Hamburg programını iptal etmemesi halinde Hamburg ve çevresinde Türk Sivil Toplum Örgütlerinin üst düzey yetkililerinin katılımıyla bir toplantı yapılacağı bildirildi.

Almanya bir taraftan soğukkanlılık tavsiye ederken, diğer yandan da yasaklamalara ve iptallere hız veriyor. Daha önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin ve eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın konuşma yapacağı salonlar iptal edilmişti.

(Mehmet Koca / İHA)