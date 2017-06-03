Almanya'da düzenlenen müzik festivalinde terör alarmı

Festival alanı, terör alarmı verilmesi nedeniyle boşaltıldı.
3 gün sürmesi beklenen festivale, polisin terör eylemi şüphesi nedeniyle ara verildi.
Festivalin son gününde ünlü metal grubu Rammstein sahne alacaktı.
Polis kaynakları, terör saldırısı olabileceğine yönelik ciddi bir istihbarat alındığını belirtti.
Festival alanında, "Bugün gerçekleşecek etkinlikler terör tehdidi nedeniyle iptal edilmiştir. Festivalin yarın devam etmesini umuyoruz. Lütfen çıkış kapılarına gidiniz" şeklinde duyuru yapıldı.
Festival alanında bulunan 90 bini aşkın kişi, alandan tahliye edildi.
4 Haziran'a kadar sürmesi planlanan festivalin devam edip etmeyeceğine yarın karar verileceği öğrenildi.