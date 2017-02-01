01.02.2017 11:08 Almanya'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

Almanya'da düzenlenen ve bin 100 polisin katıldığı DEAŞ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Almanya'da düzenlenen ve bin 100 polisin katıldığı DEAŞ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Hessen eyaletinde Frankfurt, Offenbach ve Wiesbaden kentlerinde düzenlenen baskınlara, özel birliklerden oluşan bin 100 polis katıldı. 54 adresteki baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişiler arasında 36 yaşındaki Tunuslu bir örgüt lideri olduğu açıklandı. Gözaltına alınanlar arasında bir Türk vatandaşı da olduğu bildirildi.

(Mehmet Koca / İHA)

