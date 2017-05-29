Almanya'da bombalı araç paniği

Almanya'nın başkenti Berlin, haftaya bomba alarmıyla başladı.
Almanya'nın başkenti Berlin, haftaya bomba alarmıyla başladı. Berlin polisi, başkentin Schöneberg semtinde, sahte plakalı ve çalıntı bir aracı bomba yüklü olduğu şüphesiyle durdurdu. Şüpheli aracın durdurulduğu caddenin etrafındaki evler ve bir ana okulu boşaltıldı. Araç, uzaktan kumandalı robotlarla açılarak, içindeki şüpheli maddeler dışarıya çıkarıldı. Bomba imha ekipleri araçta detaylı inceleme yapıldığını belirtti. (Mehmet Koca/İHA)
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