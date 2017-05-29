Almanya'da Beşiktaş coşkusu

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Beşiktaş taraftarları, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Beşiktaş taraftarları, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Bazı Beşiktaş dernekleri toplu bir şekilde büyük ekranlarda seyrettikleri Gaziantepspor - Beşiktaş maçı sonrası şampiyonluğu kutlamak için sokaklara döküldü. Ellerinde Beşiktaş bayrakları ve atkıları ile sokağa çıkan siyah-beyazlı taraftarlar hep bir ağızdan tezahüratlar ve marşlarla 15. şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Alman polisi meşale yakan tarafları uyararak meşale yakılmasına izin vermedi. Araçlarını bayraklarla süsleyen bazı taraflar ise kutlamalara korna çalarak katıldı.

(Sinan Karamurat / İHA)