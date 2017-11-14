Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Almanya'da 860 bin kişi sokaklarda yaşıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Almanya'da 860 bin kişi sokaklarda yaşıyor

Almanya Federal Çalışma Evsizlere Yardım Derneği (BAG) tarafından yayınlanan rapora göre, ülkede 860 bin kişi sokaklarda yaşıyor.

Almanya Federal Çalışma Evsizlere Yardım Derneği (BAG) tarafından yayınlanan rapora göre, ülkede 860 bin kişi sokaklarda yaşıyor.
Almanya Federal Çalışma Evsizlere Yardım Derneği (BAG) tarafından yayımlanan rapor, 440 bini ülkeye gelen mülteciler olmak üzere ülke genelinde 860 bin kişinin evsiz olduğunu ortaya koydu. Ülke genelindeki evsizlerin sayısının 2014 yılına oranla yüzde 150 oranında artış gösterdiği kaydedildi. İlk kez evsiz mülteci rakamlarının da eklendiği bildirilen raporda, evsizlerin rakamının 2018 yılında ise 1 milyon 200 bine çıkabileceği aktarıldı. Sokakta yaşayanların yüzde 12'sinin AB vatandaşı olduğu bildirilen raporda, sokakta yaşayan 290 bin kişinin ise ailesinin bulunmadığı dile getirildi.

100 BİNİ KADIN, 32 BİNİ ÇOCUK
Evsizlere Yardım Derneği Sözcüsü Thomas Specht, mülteci olmayan evsizlerin 290 bininin erkek, yaklaşık 100 binin kadın ve 32 bin civarında çocuk ve gen olduğunu belirterek, evsiz sayısındaki artışın federal hükümetin, eyaletlerin ve şehirlerin ellerinde bulunan sosyal evleri özelleştirilmelerinden kaynaklandığına dikkat çekti. Sokaklarda yaşayanların yeni bir sorun olmadığını dile getiren Specht, evsizlerin sayısının 1 milyon 200 binlere çıkmasının gerçekçi bir durum olduğunu söyledi. Alman Sözcü, yalnız yaşayan kişilerin oturacağı evlerin kira bedelinin yüksek oluşu ve devletin, eyaletlerin bu konuda herhangi bir çözüm oluşturmamaları sonun çıkılmaz hale geleceğini belirtti. Thomas Specht, "1990 yılından bu yana sosyal evlerde yüzde 90 azalma yaşandı. 2020 yılına kadar da 170 bin ev sosyal ev statüsünden çıkarılacak. Almanya genelinden 16 milyon 800 bin tek kişilik evlere ihtiyaç var. Ancak 5 milyon 200 bin kişi tek kişilik evlerde oturabiliyor. 11 milyon tek kişilik ev ihtiyacı karşılanmadığı sürece sokaklarda yaşayanların sayısında ciddi bir artış olacak" dedi.
(Mehmet Koca / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakanı Ağbal'dan şeker sanayisiyle ilgili açıklama
Bir kadın cinayeti daha: Başından vuruldu
Kadınlara teknoloji eğitimi
AK Parti'den Bahçeli'nin 'ittifak' sözlerine ilk yorum
Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Türkiye Arnavutluk maçı sonucu ve özeti
Türkiye Arnavutluk maçı sonucu ve özeti
AB FARC'ı terör örgütleri listesinden çıkarttı
AB FARC'ı terör örgütleri listesinden çıkarttı
AHL Metro durağında bomba alarmı
AHL Metro durağında bomba alarmı
Erdoğan: Rusya ile tüm engelleri kaldırmalıyız
Erdoğan: Rusya ile tüm engelleri kaldırmalıyız
10 askere FETÖ'den tutuklama
10 askere FETÖ'den tutuklama
Öfkeli koca eşi ve çocuğunu bıçakladı
Öfkeli koca eşi ve çocuğunu bıçakladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakanı Ağbal'dan şeker sanayisiyle ilgili açıklama
Bakanı Ağbal'dan şeker sanayisiyle ilgili açıklama
Bir kadın cinayeti daha: Başından vuruldu
Bir kadın cinayeti daha: Başından vuruldu
Kadınlara teknoloji eğitimi
Kadınlara teknoloji eğitimi
AK Parti'den Bahçeli'nin 'ittifak' sözlerine ilk yorum
AK Parti'den Bahçeli'nin 'ittifak' sözlerine ilk yorum
Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!
Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!
Günün özeti
Günün özeti
Erdoğan ve Kuveyt Emiri önünde 3 anlaşma imzalandı
Erdoğan ve Kuveyt Emiri önünde 3 anlaşma imzalandı
Ürdün'le Mısır arasında ortak askeri tatbikat
Ürdün'le Mısır arasında ortak askeri tatbikat
Bitlis'te terör operasyonu: 5 gözaltı
Bitlis'te terör operasyonu: 5 gözaltı
Almanya'da 860 bin kişi sokaklarda yaşıyor
Almanya'da 860 bin kişi sokaklarda yaşıyor
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English