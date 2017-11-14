14.11.2017 17:40 Almanya'da 860 bin kişi sokaklarda yaşıyor

Almanya Federal Çalışma Evsizlere Yardım Derneği (BAG) tarafından yayınlanan rapora göre, ülkede 860 bin kişi sokaklarda yaşıyor. Almanya Federal Çalışma Evsizlere Yardım Derneği (BAG) tarafından yayınlanan rapora göre, ülkede 860 bin kişi sokaklarda yaşıyor.

Almanya Federal Çalışma Evsizlere Yardım Derneği (BAG) tarafından yayımlanan rapor, 440 bini ülkeye gelen mülteciler olmak üzere ülke genelinde 860 bin kişinin evsiz olduğunu ortaya koydu. Ülke genelindeki evsizlerin sayısının 2014 yılına oranla yüzde 150 oranında artış gösterdiği kaydedildi. İlk kez evsiz mülteci rakamlarının da eklendiği bildirilen raporda, evsizlerin rakamının 2018 yılında ise 1 milyon 200 bine çıkabileceği aktarıldı. Sokakta yaşayanların yüzde 12'sinin AB vatandaşı olduğu bildirilen raporda, sokakta yaşayan 290 bin kişinin ise ailesinin bulunmadığı dile getirildi.



100 BİNİ KADIN, 32 BİNİ ÇOCUK

Evsizlere Yardım Derneği Sözcüsü Thomas Specht, mülteci olmayan evsizlerin 290 bininin erkek, yaklaşık 100 binin kadın ve 32 bin civarında çocuk ve gen olduğunu belirterek, evsiz sayısındaki artışın federal hükümetin, eyaletlerin ve şehirlerin ellerinde bulunan sosyal evleri özelleştirilmelerinden kaynaklandığına dikkat çekti. Sokaklarda yaşayanların yeni bir sorun olmadığını dile getiren Specht, evsizlerin sayısının 1 milyon 200 binlere çıkmasının gerçekçi bir durum olduğunu söyledi. Alman Sözcü, yalnız yaşayan kişilerin oturacağı evlerin kira bedelinin yüksek oluşu ve devletin, eyaletlerin bu konuda herhangi bir çözüm oluşturmamaları sonun çıkılmaz hale geleceğini belirtti. Thomas Specht, "1990 yılından bu yana sosyal evlerde yüzde 90 azalma yaşandı. 2020 yılına kadar da 170 bin ev sosyal ev statüsünden çıkarılacak. Almanya genelinden 16 milyon 800 bin tek kişilik evlere ihtiyaç var. Ancak 5 milyon 200 bin kişi tek kişilik evlerde oturabiliyor. 11 milyon tek kişilik ev ihtiyacı karşılanmadığı sürece sokaklarda yaşayanların sayısında ciddi bir artış olacak" dedi.

(Mehmet Koca / İHA)

