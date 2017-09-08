08.09.2017 11:10 Almanların yüzde 84 Türkiye'nin AB üyeliğine karşı

Almanya ile Türkiye arasında son yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik gerginliğin, Alman halkının Türkiye'nin AB'ye germesine bakışını olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. Almanya ile Türkiye arasında son yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik gerginliğin, Alman halkının Türkiye'nin AB'ye germesine bakışını olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı.

Alman kamu televizyonu ARD tarafından yapılan ankette, Almanların yüzde 84'ünün Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) üye olmasını istemediği, ankette Türkiye'nin uzun vadede AB'ye üye olmasını isteyenlerin oranının yüzde 12 olduğu belirlendi.

Almanya'nın Türkiye ile nasıl başa çıkması gerektiği konusunda sorulan ankete, katılımcılardan yüzde 88'inin Türk hükümetine daha güçlü karşı çıkmak gerektiği konusunda görüş belirtirken, yüzde 9 oranındaki katılımcı ise karşılıklı sertleşmeye karşı olduğunu belirtti.

Almanya'nın Türkiye'ye ekonomik yaptırımlarını destekleyenlerin oranı yüzde 77 olurken, yüzde 19'u farklı düşünüyor. Merkel'in Ankara ile bağlantıda kalmasını isteyenlerin yüzde 80 oranında olduğu, Türkiye ile görüşmelerin devam etmesinin istendiği ortaya çıktı.

(Mehmet Koca/İHA)

