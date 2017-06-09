Almanların İncirlik'teki son devriyeleri

Almanya'nın askerlerini çekme kararı aldığı İncirlik Hava Üssü'nde Almanya bayraklı uçaklar son devriyelerini yapıyor.

Almanya'nın askerlerini çekme kararı aldığı İncirlik Hava Üssü'nde Almanya bayraklı uçaklar son devriyelerini yapıyor.

İncirlik Üssü'nde bugün öğle saatlerinde askeri hava hareketliliği yaşandı. Üste rutin olarak savaş ve kargo uçaklarının iniş kalkış yaptığı görülürken, Almanya bayraklı 2 savaş uçağı ve 1 kargo uçağı iniş yaptı.

Öte yandan, İncirlik Üssü çevresinde normal araçların hareketliliği gözlendi. İş makinelerinin ise pist etrafında çalışma yapması dikkat çekti.

(Umutcan İşledici - Erdal Can İçelli / İHA)