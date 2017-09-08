08.09.2017 10:08 Almanların en büyük korkusu terör

Almanya'da yapılan bir araştırmada Almanların korku oranları belirlendi. Araştırmaya göre Londra, Paris, Berlin ve Barselona'da meydana gelen terör saldırılarının ardından Almanların yüzde 71'inin en büyük korkusunun terör olduğu ortaya çıktı. Almanya'da yapılan bir araştırmada Almanların korku oranları belirlendi. Araştırmaya göre Londra, Paris, Berlin ve Barselona'da meydana gelen terör saldırılarının ardından Almanların yüzde 71'inin en büyük korkusunun terör olduğu ortaya çıktı.

R+V sigortası tarafından yayınlanan araştırmaya göre, Avrupa'da meydana gelen terör eylemlerinin oluşturduğu korkunun bu zamana kadar ortaya çıkan en yüksek oran olduğu, terör korkusunun kadınlarda yüzde 75 ve erkeklerde yüzde 66 oranında olduğu belirlendi. Almanların en çok korktukları ikinci önemli unsur ise siyasi gerginlik, aşırı ırkçılık olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 62'si siyası aşırılıktan endişe duyduğunu ifade etti.

Almanların yüzde 61'i ise ülkeye yabancıların akın etmesinden korktuğunu ve bu korkuya en büyük nedenin ise mülteci akını olduğu belirlendi. Mülteci akını korku sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

R+V Bilgi Merkezi Başkanı Brigitte Römstedt tarafından açıklanan araştırma raporunda, Almanların korku sıralamasında dördüncü sırada yüzde 58 oranında Alman Euro krizi, Avrupa Birliği borçlanması ve vergi mükelleflerine yansıması yer aldı.

Korku sıralamasının beşinci sırasında ise gıda maddelerindeki zehirli katkı maddeleri katılması korkusu yüzde 58 oranı ile sıralamada yer aldı. Korkuların yedinci sırasında ise Almanya'ya iltica edenlerin ülkenin kamu düzenini bozacağından korkan Almanların oranı yüzde 57 oranında oldu. Doğal afetlerden korkan Almanların oranı yüzde 56 olarak belirlendi. ABD Devlet Başkanı Trump'un politikalarından korkan Almanların oranı yüzde 37 olurken, ihtiyarlıkta bakıma muhtaç olmak ve hayat pahalılığı Almanların korkuları arasında yer aldı.

(Mehmet Koca/İHA)

