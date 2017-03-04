Almanlar şimdi de Çavuşoğlu için engel çıkarıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 Mart'ta Hamburg'da bir otelde yapacağı konferans güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Coşkun Akgül, Hamburg'daki tüm otellere bir yerlerden talimat gittiğini ve baskı geldiğini, en sonunda Veddel'deki bin düğün salonuyla anlaştıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 Mart'ta Hamburg'da bir otelde yapacağı konferans güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Coşkun Akgül, Hamburg'daki tüm otellere bir yerlerden talimat gittiğini ve baskı geldiğini, en sonunda Veddel'deki bin düğün salonuyla anlaştıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mevlüt Çavuşoğlu Hamburg'da Türklerle buluşuyor" adı altında Hotel Elysee'de düzenlenecek konferans güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) tarafından organize edilen etkinlik son anda Veddel'deki Saray Düğün Salonu'na alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Coşkun Akgül, "Bakanımızın geleceği gün önceden belliydi ve Elysee Hotel'in salonunu 2 bin 685 Euro'ya kiraladık. 2 bin Euro'sunu da peşinat olarak ödedik. Perşembe günü sözleşmeyi almaya gittiğimizde güvenliği bahane ederek salonu kiralamaktan vazgeçtiklerini söylediler ve paramızı geri iade ettiler. Özel güvenlik ayarlamamıza rağmen fikirleri değişmedi" dedi.

Daha sonra başka otellerle ve düğün salonlarıyla görüştüklerini belirten Akgül, "Maalesef hiçbiri salonlarını bize kiraya vermedi. O akşam salonlarının boş olduğunu tespit etmemize rağmen 'salonumuz dolu' veya 'güvenlik' bahanesiyle salonlarını vermediler. En sonunda Veddel'deki Saray Düğün Salonu'yla anlaştık" dedi.



"KONFERANSIN İPTALİ İÇİN UĞRAŞILIYOR"

Hamburg'daki salonu olan tüm otellere bir yerlerden talimat gittiğini ve baskı geldiğini belirten Akgül, "İşte burası da demokratik Almanya. Terör örgütleri belediye sarayının içinde bile etkinlik yapıp cirit atarken, Türkiye'nin bakanlarına tüm kapıları kapatıyorlar. Hayır kampanyasını bu kadar açık destekleyip, terör örgütlerinin kontrolünde olan bir Almanya, ne kadar demokratik olabilir ki" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun seçim konuşması Salı akşam saat 18.00'de başlayacak. Girişin ücretsiz olduğu etkinlikte salonun içinde ve dışında polislerin haricinde özel güvenlik ekiplerinin de görev yapacağı belirtildi. Bakan'ın Hamburg'a gelecek olması başta Sol Parti ve Yeşiller politikacıları olmak üzere, dernekler ve Alman medyasının da gündemine oturdu. Çavuşoğlu'nun Hamburg'da konuşma yapmasının engellenmesi için sosyal medya üzerinden de algılar yapılarak bu konferansın iptali için uğraşılıyor.

