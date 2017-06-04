Almanlar pazar günü alışveriş yapmak istiyor

Hristiyan kültüründe kutsal gün olan pazar günü ibadete ayrıldığı için alışveriş mekanlarının kapalı olması tartışma konusu olmaya başladı.

Hristiyan kültüründe kutsal gün olan pazar günü ibadete ayrıldığı için alışveriş mekanlarının kapalı olması tartışma konusu olmaya başladı.

Uzun zamandır Almanya'da tartışma konusu olan pazar günü alışveriş yerlerinin açık olması taleplerinde ciddi artış ortayı çıktı. Emnid araştırma kuruluşu tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Almanların yüzde 61'i pazar günü alışveriş yapmak istediklerini belirtirken, yüzde 39'luk bölümün ise kutsal gün olduğu için alışveriş yapılmaması görüşü ankete yansıdı.



PERAKENDECİLER DE OLUMLU KARŞILADI

Almanların üçte ikilik bölümünün ankette alışveriş yapmak isteği perakendeciler tarafından olumlu karşılanırken, karşı olanların gerekçelerin başında ise pazar günleri dükkanların açık olmasının ticarete büyük katkılar sağlamayacağı görüşü oldu.

Kaufhof ve Karstadt gibi büyük mağaza zincirleri, Pazar günü alışveriş merkezlerinin açılması için kurdukları inisiyatife her gün yeni üyelerin katıldığını, isteyenlerin dükkanlarını açma imkanı sağlanmasını savunuyorlar.



FDP'DEN DESTEK

Liberal Parti FDP ise pazar günü alışveriş imkanının sağlanmasına destek verdiğini açıkladı. E ticaret karşısında zor günler geçiren perakendecilerin bu şekilde desteklenmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirten FDP, bunun gerçekleşmesi halinde ise yeni iş istihdamı oluşacağına vurgu yaptı.

(Mehmet Koca / İHA)