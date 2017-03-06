Almanlar Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi benzetmesi Almanya'da geniş yankı buldu. Alman televizyonları açıklamaları birinci haber olarak verirken, gazeteler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına geniş yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi benzetmesi Almanya'da geniş yankı buldu. Alman televizyonları açıklamaları birinci haber olarak verirken, gazeteler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına geniş yer verdi.

TAZ Gazetesi 'Erdoğan bizi Nazilere benzetti' başlığını kullandığı haberde, "Erdoğan ortalığı ısıtıyor, Alman politikacılar öfkeyle hareket ediyor" dedi. Yıllardır Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında her gün haber yaparak kamuoyu oluşturan Bild Gazetesi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin fotoğrafını bir okla işaret göstererek, "Neden bu Türkiye kışkırtıcısı bizde konuşuyor?" sorusunu başlığına çıkardı. Gazete, "Almanya'nın kırmızı çizgileri nerede kaldı. Politikacılarımız neden susuyor" gibi başlıklarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışına sessiz kalınmamasını istedi.

Süddeutsche Gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi benzetmesini "Erdoğan Berlin'i Nazi uygulamalarıyla suçladı" başlığı ile haberleştirdi. Gazete, Erdoğan'ın benzetmesine Hıristiyan Demokrat politikacıların "Utanmazlık" olarak cevap verdiğine yer verdi. Spiegel Online, Cumhurbaşkanı'nın benzetmesini "aşağılayıcı" bir ifade olarak nitelendirerek verdiği haberinde Başbakanlık üsteşarı Peter Altmeier, Almanya'ya yönelik 'Nazi' benzetmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini" sözlerini haberinde kullandı. Focus Online haberinde, "Türk Alman ilişkileri en alt seviyede seyrediyor" dedi.

(Mehmet Koca / İHA)