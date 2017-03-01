Almanların en çok polise güvendiği ortaya çıktı. Polisi işveren ve doktor takip etti.

Almanların en çok polise güvendiği ortaya çıktı. Polisi işveren ve doktor takip etti.

Forsa piyasa araştırma kuruluşunun Stern dergisi için yaptığı "Kime güveniyorsunuz?" araştırmasına göre Almanlar en çok polise güveniyor. Araştırmada polise güvenenlerin oranı yüzde 88 olurken, işverenine güvenenlerin oranı yüzde 83, doktorlara güvenenlerin oranı yüzde 80 oldu. Almanların en güvenmedikleri kurum ise yüzde 9 ile reklam şirketleri oldu.

Araştırmaya göre Almanların yüzde 75'inin Federal Anayasa Mahkemesine, yüzde 65'nin askere, yüzde 57'sinin başbakana, yüzde 50'sinin meclise, yüzde 49'unun sendikalara, yüzde 48'inin hükümete güvendiği belirlendi.

Alman televizyonlarına inanan Almanların oranı yüzde 38 olurken, yazılı medyaya güvenenlerin oranı ise yüzde 40. Papaya güvenenlerin oranı yüzde 57, İslam'a güvenenlerin oranı ise yüzde 18 olarak belirlendi. İslam'a güvenenlerin oranının iki yıl önce yüzde 25 olduğu belirtildi.

(Mehmet Koca / İHA)