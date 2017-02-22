Almanlar asker sayısını arttırıyor

Almanya, artan iç-dış tehditler ve yurt dışında uluslararası müttefiklere destek vermek maksadıyla asker sayısını 2024 yılına kadar 198 bine çıkaracağını açıkladı.

Almanya, artan iç-dış tehditler ve yurt dışında uluslararası müttefiklere destek vermek maksadıyla asker sayısını 2024 yılına kadar 198 bine çıkaracağını açıkladı.

Fedaral Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, ordudan beklentilerin son dönemde arttığını belirterek, 2024 yılına kadar 178 bin olan asker sayısının 198 bine, sivil personel sayısının da 61 birin üzerine çıkarılacağını açıkladı. Ayrıca, Alman ordusunun modernizasyonu ve personelin eğitim için de maddi kaynağın arttırılması talebinde bulunuldu. Yeni alımlar için 2018 yılında 37 milyar Euro ve 2021 yılında ise 45 milyar Euro harcama yapılacağı bildirildi. 1990 yılında iki Almanya birleştiğinde Almanya'nın 585 bin askeri personeli bulunuyordu. Soğuk savaş sona erdiği için Alman ordusunda tasarrufa gidilerek, sayı 170 binlere kadar düşürülmüştü.

(Mehmet Koca / İHA)