Alman vekillerden Türkiye kararı

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Yeşiller Partisi Milletvekili Claudia Roth başkanlığındaki heyetin 25-28 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'ye yapacağı ziyaret iptal edildi.

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Yeşiller Partisi Milletvekili Claudia Roth başkanlığındaki heyetin 25-28 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'ye yapacağı ziyaret iptal edildi.

Türkiye'ye, 25-28 Mayıs tarihleri arasından ziyaret gerçekleştirmeyi planlayan Federal Meclis Başkan Yardımcısı Yeşiller Partisi milletvekili Claudia Roth ve beraberindeki heyetin, henüz açıklanmayan nedenle programı iptal edildiği öğrenildi. Roth ve beraberindeki heyetin, Türkiye gerçekleştireceği ziyaret kapsamında, İktidar ve muhalefet partisinden milletvekilleri ile görüşme yapıp, ardından sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileriyle bir araya gelmesi hedefleniyordu.

(Mehmet Koca /İHA)