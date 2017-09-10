Alman Schulz yine Türkiye'yi diline doladı

Almanya'da parlamento seçimlerinde artık son viraja girildi. Seçime iki hafta kala sürekli diline Türkiye'yi dolayan Alman siyasetçilere sert tepki Türkiye'den geldi. Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşların Almanya'ya gitmemesi konusunda seyahat uyarısında bulundu.

SOSYLA DEMOKRAT SCHULZ KÖPÜRDÜ

Alman hükümeti, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'ya yönelik yayınladığı seyahat uyarısıyla ilgili henüz açıklama yapmazken, Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz açıklamaya sert tepki gösterdi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, Ankara'yı seyahat uyarısı nedeniyle "Ankara'daki hükümet ölçüyü kaçırıyor. Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler Ankara'nın sistematik bir şekilde yürütmeye çalıştığı gibi olmamalıdır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE ALMANYA'YI AŞAĞILIYOR"

Başbakan adayı Schulz durumun mevcut haliyle devam etmesi durumunda "Almanya, Türkiye'den aşağılamayı kabul edecek bir ülke değildir" ifadelerini kullandı. SPD lideri, Türkiye'nin kabul edilemez ve tehlikeli bir biçimde, uluslararası ilişkilerin ve Avrupa'nın tüm ilkelerinden uzaklaştığını söylerken, Türk hükümetini bu yolu bırakıp yapıcı işbirliğine dönmeye çağırdı. ​

TERÖRİSTLERİN AVRUPA'DAKİ YUVASI: ALMANYA

15 temmuz hain darbe girişimi sonrasında herşey alenen ortaya çıktı. Çeşitli bahanelerle geçmişte Almanya'da barınan teröristlerin iadesini gerçekleştirmeyen Berlin yönetimi, 15 temmuzdan sonra da aleni bir şekilde başta firari vatan hainlerinden Zekeriya Öz olmak üzere çok sayıda teröristi ülkelerinde barındırıyor, besleyip himaye ediyor.

Türkiye'nin, içinde ajanlık faaliyetlerinde bulunan bir takım gazeteci kılıklı kişileri gözaltına almasına öfkelenen Almanya krizi bu noktaya çıkartmış hatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dillerine dolayarak potansiyel oyları kendilerine çevirmeye çalışmışlardı.

Son olarak Türkiye'nin, vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.