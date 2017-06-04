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Alman polisinin şiddet uyguladığı Türk öldü
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Alman polisinin şiddet uyguladığı Türk öldü

Almanya'nın Frankfurt kentinde polisin şiddet uyguladığı Savaş Kabasakal adlı Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Almanya'nın Frankfurt kentinde polisin şiddet uyguladığı Savaş Kabasakal adlı Türk vatandaşı hayatını kaybetti.
Almanya'nın Frankfurt kentinde polisin uyguladığı şiddet sonucu Savaş Kabasakal adlı Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Olayla ilgili İHA'ya konuşan Savaş Kabasakal'ın kardeşi Hakan Kabasakal, ağabeyi Savaş'ın bilinen bir ölümcül hastalığının olmadığını, polisin uyguladığı şiddet yüzünden hayatını kaybettiğini iddia etti. Ağabeyinin eşinden ayrıldığını mahkeme kararıyla ağabeyinin evden uzaklaştırmak için gelen polislerle kısa süreli tartışma yaşadığını belirten Hakan Kabasakal, polisin şiddet uygulaması üzerine ağabeyinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Hakan Kabasakal, olay gecesine ilişkin, "Polis geldiğinde kapıyı ben açtım. Ağabeyim, Savaş Kabasakal'ın duş aldıktan sonra havlu ile yatak odasında idi. polisler evi terk etmesi konusunda mahkeme kararını kendisini okuduklar. Ağabeyim de sözlü olarak itirazda bulundu. Polisle ağabeyim arasında kısa bir yüksek sesli tartışma çıktı. Polislerden biri ağabeyimin boyundan sarılarak diziyle sırtına bastırarak yere yatırdı. Daha sonra kapıyı kapattılar ağabeyimin feryatları ve polisin bağrışmaları 10 dakika sonra bitti. Bizi evden çıkardılar ve evin dışında açık olan yatan odası penceresinden barışmaları duyurdum. Sonra acil bir doktor aracı geldi. Yeterli sağlık teçhizatı olmadığı için yarım saat sonra daha kapsamlı ambulans geldi. Fakat iş işten geçmişti ve ağabeyimin öldüğünü bize söylediler. Ağabeyimin ölümcül bir hastalığı yoktu. Polislerin şiddeti yüzünde öldü. Üzerinde havludan başka bir şey olmayan birisine karşı bu kadar şiddet uygulanması kabul edilir bir davranış değildir. Ağabeyimin ölümüne neden olan kişilerin yargılanmasını istiyoruz" dedi.
Hakan Kabasakal, ağabeyinin öldürülmesinden Frankfurt'un Höchst bölgesi polis karakolu polislerini sorumlu tutarak, karakolun önünde eylem yaptı. Polisin uyguladığı şiddeti geniş kitlelere duyurmaya çalışan Kabasakal, "Polisler neden kardeşimi öldürdüğünüz" yazılı pankart açarak, polis şiddetine karşı önlem alınmasını istedi.
Polis şiddetiyle öldürüldüğü iddia edilen Savaş Kabasakal'ın arkadaşı Canatan Şahin ise, Savaş'la çocukluktan beri arkadaş olduklarını beraber futbol oynadıklarını futbolda bile kırmızı kart görmeyen biri olduğunu belirterek, şiddete hiç karışmayan arkadaşının şiddetle öldürülmesini kınadıklarını, bu olayların önüne geçilmesi için önlem alınmasını istedi.
Öte yandan olayla ilgili olarak Frankfurt polis merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Polis operasyonunda 42 yaşındaki kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savcılık olayı çok yönlü soruşturuyor" ifadelerini yer verdi.
Polis şiddetiyle öldürülen Savaş Kabasakal'ın naaşı, savcılığın soruşturması ve ölüm nedeninin belli olmasının ardından memleketi olan Sivas'ın Gemerek ilçesinde toprağa verilecek.
(Mehmet Koca / İHA)

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