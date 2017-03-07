Alman medyası da raydan çıktı

Türkiye ile Almanya arasında yaşanan karşılıklı söz düellosu devam ederken, yapılan açıklamalar Alman medyasında manşetlerle yer almaya devam ediyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi benzetmesi ardından Alman siyasiler gibi Alman medyası da savunma refleksi ile manşetlerine taşıdıkları haberlerinde tek taraflı başlıklarla kamuoyunu yönlendirmeye devam ediyor.

Türkiye ile Almanya arasında yaşanan karşılıklı söz düellosu devam ederken, yapılan açıklamalar Alman medyasında manşetlerle yer almaya devam ediyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi benzetmesi ardından Alman siyasiler gibi Alman medyası da savunma refleksi ile manşetlerine taşıdıkları haberlerinde tek taraflı başlıklarla kamuoyunu yönlendirmeye devam ediyor.

Frankfurter Allgemeine gazetesi manşetinde 20. yüzyılın başında Türk Alman dostluğunu konu alan haberde başlık olarak "İyi zamanlar Kötü zamanlar" söylemini kullandı. Sultan Reşat, Bulgar Kralı Ferdinant, Alman Kralı Wiyhelm ve Avusturya Kralı Frans Josef'ın resimlerini yayınlayarak resim altı haberde "Devletlerin çıkarları var, dostlukları yoktur", "Bulgarlarla Türkler ittifak ettiler sonra birleriyle savaştılar", "Avusturya ile Almanya da ayrıldılar" ifadesine yer verdi.

İkinci haberde Merkel'in ağzında "Erdoğan'ın Nazi yakıştırması yersiz ve absürt" başlığını verdi. Haberin devamında Merkel'in, "Nazi yakıştırmasını kabul etmiyoruz. Fakat Türk siyasetçilerin Almanya'da sahne almalarına karşı değiliz" açıklamasına yer verildi.

Süddeutsche Zeitung gazetesi de manşetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tokat'ta katıldığı etkinlikteki fotoğrafını kullandı. Haberin birinci sayfanın manşetine "Erdoğan'ın Nazi benzetmesi yersiz" başlığını kullandı. Gazete Türkiye ile Almanya arasındaki yaşanan gerginliğe üç sayfa yer ayırdı. Almanya'da Türkiye'nin etkisini yansıtan "Ankara'nın uzun gölgesi" başlıklı haberde, camiler hedef gösterildi.

Bild gazetesi ise gergin ilişkilerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlerdir Almanya'ya karşı ağır söylemlerinin olduğunu kaydederek, "Merkel ne zaman gerekli cevabı verecek" başlığını kullandı. Gazete, Cem Özdemir'in "Biz Alman politikacılar da Türkiye'de seçim kampanyası yapalım" sözlerini kullandı.

Mannheimer Morgen'da yer alan yorumda Merkel'in Erdoğan ile karşılıklı hakaret yarışına girmemekle doğru yaptığı ifade edildi. "Başbakan Angela Merkel, Federal Hükümet adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışlarına açık bir dille ama hakaret etmeden tepki gösterdi" denildi.

(Mehmet Koca / İHA)