Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Alman heyet, Şehitler Tepesi ve Reina'nın önüne çiçek bıraktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Alman heyet, Şehitler Tepesi ve Reina'nın önüne çiçek bıraktı

İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın kardeş şehir protokolü çerçevesinde makamını 1 gün süreyle devrettiği Almanya'nın Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda ve Alman Milletvekili Michelle Muenterferring, terör saldırılarının yaşandığı Şehitler Tepesi ve Reina'yı ziyaret ederek, olay yerine çiçek bıraktı.

İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın kardeş şehir protokolü çerçevesinde makamını 1 gün süreyle devrettiği Almanya'nın Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda ve Alman Milletvekili Michelle Muenterferring, terör saldırılarının yaşandığı Şehitler Tepesi ve Reina'yı ziyaret ederek, olay yerine çiçek bıraktı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, kardeş belediye protokolüyle işbirliği yaptığı Almanya'nın Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda'ya 1 gün süreyle makamını devretti. Bugün ilçede Beşiktaş Belediye Başkanı olarak görev yapan Frank Dudda, Başkan Murat Hazinedar ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Alman Milletvekili Michelle Muenterferring ile birlikte terör saldırılarının yaşandığı Şehitler Tepesi'ni ve Reina'yı ziyaret etti. Yaşanan terör olayları hakkında bilgi alan heyet, Başkan Murat Hazinedar'a üzüntülerini dile getirdi. Olay yerine çiçek bırakan heyet, daha sonra ise 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

"Kötülüklerin bizi yenmesine izin vermeyeceğiz"
Şehitler Tepesi ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Almanya'nın Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda, "Kötülüğün bizi yenmesine izin vermeyeceğiz. Yan yana durarak güçlü olduğumuzu göstermek istiyoruz. Şehitlerimiz için üzülüyoruz, ailelerinin acılarını paylaşıyoruz ve şehitlerimizin sürebilecek hayatlarını düşünerek büyük bir üzüntü duyuyoruz. Ancak bize umut veren yan yana durmamız, birlikte olmamız ve bu anlamsızlıkları beraber yenme gücü bize bunu veriyor" dedi.

"Biz bir araya gelmekle ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek istiyoruz"
Terör olaylarından dolayı üzüntülerini dile getiren Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Alman Milletvekili Michelle Muenterferrng, "Terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerin anısına biz burada yine bir araya geldik. Biz aynı zamanda bir araya gelmekle ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek, simgelemek istiyoruz. Karşılıklı dostluğun, anlayışın, yardımlaşmanın ne kadar güçlü bir adım olduğunu göstermek istiyoruz ve tekrar arkamızda gördüğümüz Beşiktaş Stadının önünde buluşarak bu duyguyu sizinle paylaşmak üzere buraya geldik" diye konuştu.
(Hüseyin Coşkun - Mehmet Başa - Murat Horoz/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'2030 yılına kadar İstanbul'da büyük bir deprem olabilir'
Yunan bakan: Türkiye ile gerginliğin...
FETÖ'nün İTÜ yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı
İzmir'de 270 sanıklı FETÖ davası devam ediyor
2 yeğeni gözaltına alındı
'Almanya, teröristleri iade talebine olumlu bakmıyor'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yerli otomobilin trafiğe çıkış tarihi açıklandı
Yerli otomobilin trafiğe çıkış tarihi açıklandı
Trump'tan İran'a yeni hamle! Bu kez çok sert
Trump'tan İran'a yeni hamle! Bu kez çok sert
Kaymakam Güntepe'nin ifadesinde ortalığı karıştıran çelişki!
Kaymakam Güntepe'nin ifadesinde ortalığı karıştıran çelişki!
Türkiye genelinde bin 848 kişi gözaltında
Türkiye genelinde bin 848 kişi gözaltında
Paris'te çatışma
Paris'te çatışma
Kargo devine kayyum atandı! Türk CEO böyle duyurdu
Kargo devine kayyum atandı! Türk CEO böyle duyurdu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'2030 yılına kadar İstanbul'da büyük bir deprem olabilir'
'2030 yılına kadar İstanbul'da büyük bir deprem olabilir'
Yunan bakan: Türkiye ile gerginliğin...
Yunan bakan: Türkiye ile gerginliğin...
FETÖ'nün İTÜ yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı
FETÖ'nün İTÜ yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı
İzmir'de 270 sanıklı FETÖ davası devam ediyor
İzmir'de 270 sanıklı FETÖ davası devam ediyor
2 yeğeni gözaltına alındı
2 yeğeni gözaltına alındı
'Almanya, teröristleri iade talebine olumlu bakmıyor'
'Almanya, teröristleri iade talebine olumlu bakmıyor'
Trabzonspor'da rekabet sevinci
Trabzonspor'da rekabet sevinci
Borsa ilk yarıda yatay
Borsa ilk yarıda yatay
38 bin 949 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi
38 bin 949 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi
İstanbul'da sahile kadın cesedi vurdu
İstanbul'da sahile kadın cesedi vurdu
Canikli'den direkt uçuşlara destek
Canikli'den direkt uçuşlara destek
22 kişilik Türkmen aile, Kayseri'de yaşam savaşı veriyor
22 kişilik Türkmen aile, Kayseri'de yaşam savaşı veriyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English