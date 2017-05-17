Alman Futbol Federasyonu: Kerem kadromuzda

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, Hoffenheim'da forma giyen Kerem Demirbay'ın Türk Milli Takımı forması giyeceği belirtilmişti. Almanya Futbol Federasyonu ise, oyuncunun Rusya'da yapılacak olan Konfederasyon Kupası kadrosunda yer aldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, Hoffenheim'da forma giyen Kerem Demirbay'ın Türk Milli Takımı forması giyeceği belirtilmişti. Almanya Futbol Federasyonu ise, oyuncunun Rusya'da yapılacak olan Konfederasyon Kupası kadrosunda yer aldığını açıkladı.

Hoffenheim forması giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, bir anda gündemin ilk maddesi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in genç oyuncuyu ikna ettiği ve Demirbay'ın da Ay-Yıldızlı formayı seçtiği ifade edildi. Ancak bu açıklamanın hemen ardından Almanya Futbol Federasyonu'nun açıkladığı kadroda Kerem Demirbay'ın da ismi yer aldı. Almanya, Rusya'da yapılacak olan Konfederasyon Kupası kadrosunda Kerem Demirbay'a da yer verdi. Genç oyuncunun kulübü Hoffenheim da, resmi twitter hesabından, Almanya'nın Rusya'ya gidecek olan kadrosunu paylaştı. Hoffenheim, Kerem Demirbay'ın da kadroda olduğuna dikkat çekti. Bu sezon Hoffenheim formasıyla 27 lig maçına çıkan Kerem Demirbay, 6 gol atarken, 10 da asist yaparak takımının en önemli isimlerinden birisi oldu.

