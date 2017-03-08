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Alman Dışişleri Bakanı görüşmeyi değerlendirdi
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Alman Dışişleri Bakanı görüşmeyi değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tarihi Adlon otelinde kahvaltıda bir araya geldi. Son haftalarda gerilen Türk-Alman ilişkileri sonrası iki bakan telefon görüşmelerinin ardından Berlin'de ilk kez yüz yüze görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tarihi Adlon otelinde kahvaltıda bir araya geldi. Son haftalarda gerilen Türk-Alman ilişkileri sonrası iki bakan telefon görüşmelerinin ardından Berlin'de ilk kez yüz yüze görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ve Alman meslektaşı arasında Berlin'de gerçekleştirilen görüşmenin ardında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri için "Nazi benzetmesi bizim kırmızı çizgimizdir" dedi. Gabriel, 'aşılmaması gereken sınırlar olduğunu' Türk meslektaşına açıkça ifade ettiğini kaydetti. Gabriel ikili ilişkilerde kalıcı zararın iki tarafın da çıkarına olmadığını vurgulayarak, diyalogun sürdürülmesi dışında bir alternatif bulunmadığını söyledi.

"DOSTÇA AMA ÇETİN BİR GÖRÜŞMEYDİ"
Çavuşoğlu ile görüşmesini 'iyi, dürüst ve dostça, ama aynı zamanda çetin' diye nitelendiren Gabriel, "Bugünkü durum zor olsa da Türk-Alman ilişkilerinin başarısını hatırlamalıyız. Görüş ayrılıklarımız derin olsa da, Türkiye ile görüşmelerin sürdürülmesinin alternatifi yok" diye konuştu.
Her iki ülkenin de normal ve daha iyi ilişkilere geri dönülmesini istediklerini ve bunun sadece görüşmeler yoluyla adım adım sağlanabileceğini kaydeden Gabriel, "Hedefimiz, adil, açık ve dürüst bir ortaklık ve iki ülke arasında dostluktur" dedi.
Alman Bakan, Türkler arasındaki görüş ayrılıklarının ve anayasa değişikliği referandumuyla ilgili kavgaların Almanya'ya taşınmamasını isteyerek, "Türkiye'deki siyasi anlaşmazlıkların Almanya'ya ithaline izin veremeyiz" şeklinde konuştu. Görüşmede, Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in durumu da gündeme geldi. Almanya Dışişleri Bakanı, Türk yetkililerle Yücel'e diplomatik destek sağlanması konusunda anlaşıldığını belirtti.
(Mehmet Koca / İHA)

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