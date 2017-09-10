10.09.2017 12:23 Alman çifte Türk düğünü

Türkiye dostu Alman çift, gerilen Türk-Alman ilişkilerine inat Yalova'ya gelerek, Türk usullerine göre nikah tazeleyip, yeniden evlendi. Kız isteyen, ellerine kına yakılan çift, düğünde çiftetelli oynamayı da ihmal etmedi. Türkiye dostu Alman çift, gerilen Türk-Alman ilişkilerine inat Yalova'ya gelerek, Türk usullerine göre nikah tazeleyip, yeniden evlendi. Kız isteyen, ellerine kına yakılan çift, düğünde çiftetelli oynamayı da ihmal etmedi.

Türkiye aşığı Alman çift, git gide gerilen Türkiye-Almanya ilişkilerine inat Türkiye'de nikah tazeleme kararı verdi. Bunun için Yalova'daki dostlarının yanına gelen Elke (49) ve Jürgen (46) Steininger çifti, 25 yıllık evlilik yıldönümleri dolayısıyla Yalova'da bir kır düğünü salonunda Türk usullerine göre yeniden nikah kıydı. Nikah öncesinde Türk örf ve adetlerine göre önce kız isteme merasimi yapıldı. Çiftin anne ve babası Almanya'da olduğundan Yalova'daki arkadaşlarının anne ve babası bu görevi üstlendi. Kız isteme merasiminde Elke eşi Jürgen'e tuzlu kahve ikram etmeyi de ihmal etmedi. Tuzlu kahveyi sessizce içen Jürgen, bu davranışıyla da tam not aldı. Ardından Alman çift için kına gecesi düzenlendi.



GELİNİ ALNINDAN ÖPTÜ

Elke adlı Alman gelinin eline, damat Jürgen'in ise sağ serçe parmağına kına yakıldı. Ardından bir kır düğün salonuna geçildi. Alman çiftin nikahını Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kıydı. Nikahta çifte adlarının anne ve baba adlarının sorulması esnasında yaşanan karışıklıklar ise herkesi gülme krizine soktu. Bir ömür boyu mutluluğa evet diyen Alman çifti ülkelerinden gelen arkadaşları da yalnız bırakmadı. Gelin Elke Steininger, Türk geleneklerine göre damadın ayağına bastı. Damat Jürgen ise gelini alnından öptü.

Belediye Başkanı Vefa Salman, evlilik cüzdanını, "Yuvayı dişi kuş yapar" diyerek geline takdim etti. Ardından davullar eşliğinde çiftetelli oynayan Alman çifti başkan da yalnız bırakmayarak onlarla birlikte çiftetelli oynadı. Düğün gece geç saatlere kadar sürdü.

(Saim Çotuk / İHA)

