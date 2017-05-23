Alman Büyükelçiden İncirlik açıklaması

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye'nin Alman vekillerin İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermemesiyle başlayan diplomatik sorunun çözülmesi için çalıştıklarını açıkladı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye'nin Alman vekillerin İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermemesiyle başlayan diplomatik sorunun çözülmesi için çalıştıklarını açıkladı.

Büyükelçi Erdmann, eşi Marion Erdmann ile birlikte geldiği kentte ilk olarak Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Burada bir süre Vali Mahmut Demirtaş'la sohbet eden Erdmann çifti, ziyaretlerini Adana Büyükşehir Belediyesi'yle sürdürdü.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, iki ülke arasındaki siyasi entegrasyonun sağlanamaması nedeniyle oldukça üzgün olduğunu belirtti. Marionn ise bu üzüntüyü paylaştıklarını dile getirdi.



ALMANYA'YA TERÖR SİTEMİ

Başkan Sözlü, mülteciler ve teröre yaklaşım nedenleriyle Almanya'ya sitem ederek şunları

söyledi:

"Son dönemde Türkiye mültecilere büyük ev sahipliği yaptı. Adana, kendi nüfusunun yüzde 15'ini ağırlıyor ve Avrupa'nın mültecilere karşı direnişi var. Türkiye Avrupa'nın yükünü çekiyor. Türkiye mültecilere kaynaklarını harcıyor. Sosyal manada kendisine yüklediği yükün fedakarlığını yapıyor, onlara çok insani davranıyor ve dünyada Türkiye'nin yaptığı fedakarlığı yapan başka ülke yok. Avrupa bu konuda Türkiye'ye samimi olmayan iltifatlar yapıyor. Sadece ve özellikle DAEŞ'ten kaçan, rejimden kaçan bu insanların yükünü tek başına Türkiye'ye yüklüyor ve oradaki olumsuzlukları gidermek noktasında Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin yandaşlarına, paydaşlarına tavır koymuyor. Amerika, Rusya gibi diğer devletler de işbirliği yapıyor. Oysa yaşadığımız dünyada bunları anlamak, kim olduğunu tespit etmek çok zor değil. Almanya, PKK'yı terör örgütü sayıyor ama PKK'nın oradaki uzantısı derneklere demokratik kültür açısından fırsat tanıyor ve onlar oradaki çalışmalarıyla Türkiye'de, Suriye'de terörü destekliyorlar. Bunlar Türkiye-Avrupa Birliği, Amerika, özelde Türkiye - Almanya ilişkilerini olumsuz etkiliyor ve siyasi işbirliğimiz bu güven temeli oluşmadığı için ya da birileri bilerek böyle baktığı için gerçekleşmiyor."

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, DAEŞ'e karşı koalisyon güçleri bünyesindeki Almanya'ya ait uçakların da kullanımında olduğu İncirlik Hava Üssü'ne Alman vekillerin yasaklanmasına ilişkin doğan krizin çözülmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Kendisinin üsse girişinde herhangi bir problem olmadığını, daha önce 2 kez girdiğini anlatan Büyükelçi, Adana'ya ziyaretinin ise bu krizle ilgisi olmadığını söyledi.

(Nuri Pir / İHA)