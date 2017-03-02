Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşma yapacağı programın iptal edilmesinin ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşma yapacağı programın iptal edilmesinin ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geleceği programın iptaline neden olan gelişmenin ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak bu gelişmeden duyulan rahatsızlık ve buna ilişkin tepkileri kendilerine iletildiği belirtildi. (Musa Erdoğan /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.