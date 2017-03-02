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Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşma yapacağı programın iptal edilmesinin ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşma yapacağı programın iptal edilmesinin ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geleceği programın iptaline neden olan gelişmenin ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak bu gelişmeden duyulan rahatsızlık ve buna ilişkin tepkileri kendilerine iletildiği belirtildi.
(Musa Erdoğan /İHA)

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