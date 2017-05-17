Alman bakandan Türkiye için küstah sözler

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Ankara'nın Alman milletvekillerinin İncirlik ziyaretine izni vermemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Neue Osnabrücker Zeitung'a bir demeç veren Dışişleri Bakanı Gabriel "Türk hükümetinin gelecek günlerde fikrini değiştirmesini sadece ümit edebilirim. Aksi takdirde Alman Federal Meclisi hiç kuşkusuz askerlerini Türkiye'de bırakamaz" diye konuştu.

ALMAN PARLAMENTOSUNA ŞANTAJ YAPILACAKSA...

Türkiye'de "Alman vatandaşlarının makul olmayan iddialarla cezaevine girdiğini", "Almanlara Türkiye'den çıkış izni verilmediğini" vurgulayan Gabriel "şimdi de Alman parlamentosuna şantaj yapılacaksa, tahammül edilemez sınıra ulaşılmış demektir” diye konuştu.

ALMAN ORDUSU İNCİRLİK'TEN ÇEKİLİYOR

Alman Federal Meclisi'nde bulunan muhalefet partileri de Alman askerlerinin İncirlik'ten derhal çekilmesi için ortak bir önerge verdi. Yeşiller ve Sol Parti'nin önergesinde "Alman Ordusu bir parlamento ordusudur ve parlamenter kontrol her an mümkün olmak zorundadır. Alman Ordusu o nedenle derhal İncirlik Üssü'nden (Türkiye) çekilecektir” ifadeleri yer alıyor.

Muhalefet önergenin perşembe günü mecliste oylanmasını istiyor. Almanya'daki hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti ve Hırıstiyan Demokrat Birlik'ten bazı milletvekilleri de askerlerin çekilmesini istemişti. Dolayısıyla oylamanın yapılması halinde çıkacak sonuç, merak konusu. Ancak koalisyon partilerinin meclisteki çoğunluğu kullanarak önergenin ilgili komisyonlara havale etmesini sağlaması da mümkün.

SAVUNMA KOMİSYONU İNCİRLİK'İ GÖRÜŞECEK

Federal Hükümet'ten daha önce yapılan açıklamada İncirlik'te konuşlu bulunan Tornado keşif uçaklarının, bir yakıt ikmal uçağının ve yaklaşık 260 Alman askerinin Ürdün'e kaydırılabileceği ifade edilmişti.

Konu bugün Federal Meclis Savunma Komisyonu'nda da gündeme alınacak. Almanya saati ile saat 09:00'da başlayacak oturuma Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen da katılacak. Komisyona bağlı heyet Salı günü İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmek istemişti. Ziyarete Ankara tarafından izin verilmemesi üzerine Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich askerlerin İncirlik'ten çekilmesini istemişti.