Alman Bakan 'savaş riski var' dedi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Katar meselesiyle ilgili, 'Bu anlaşmazlığın savaşa sürüklenme tehlikesi var' dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Katar meselesiyle ilgili, "Bu anlaşmazlığın savaşa sürüklenme tehlikesi var" dedi.

Alman medyasına açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, son günlerde Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, İran ve Kuveytli mevkidaşların doğrudan ya da telefonla oldukça yoğun bir şekilde görüştüğünü söyledi. Gabriel, "Bu görüşmeler neticesinde durumun çok ciddi olduğunu biliyorum ama bunu aşma şansımız da var" diye konuştu.

"Karşıt taraflar arasında yapılacak görüşmelerin bunun için kaçınılmaz" diyen Gabriel, "Bu anlaşmazlığın savaşa sürüklenme tehlikesi var. Kardeş toplumların ve komşularının tutumu dramatik" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Koca / İHA)