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Alman Anayasa Mahkemesi'nden yeni soykırım kararı!
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Alman Anayasa Mahkemesi'nden yeni soykırım kararı!

Alman Federal Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesinin ardından, Türk kökenli avukat Ramazan Akbaş kararın iptali için başvuru yaptı.

Alman Meclisi'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin ardından, kararın iptali için yapılan başvuru, Alman Anayasa Mahkemesi tarafından "sizin haklarınıza tecavüz yok" denilerek reddedildi.

Alman Federal Anayasa Mahkemesi, mahkemeye yapılan başvuruyu reddetti.

"ŞİKAYETÇİNİN HAKLARINA TECAVÜZ EDİLMEMİŞ"

Doğan Haber Ajansı Muhabiri Mümin Karaca'ya konuyla ilgili açıklama yapan Av. Ramazan Akbaş, "Tarafımdan yapılan şikayeti inceleyen Anayasa Mahkemesi, 'Şikayet, Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilmek üzere kabul edilmemiştir. Şikayet, davacının temel haklarının veya temel haklarına eşdeğer haklarına tecavüz edildiğine dair yeterince delil sunamamıştır" dedi. Karar bize ulaştı; hazırlıklarımızı yaptık, bir iki gün içersinde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacağız" şeklinde konuştu.

8 AYRI ŞİKAYET YAPILDI

Akbaş ayrıca, Almanya'da Federal Meclisi'nin 2 Haziran 2016'da sözde Ermeni Soykırımı'nı tanımasından sonra Anayasa Mahkemesi nezdinde bu karara karşı 8 ayrı şikayet yapıldığını belirtti.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Haziran ayında alınan karara Türkiye'den sert tepkiler gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Ey Almanya, bak yine söylüyorum; önce holokostun hesabını vereceksin. Namibya'da 100 bini aşkın Namibyalıyı nasıl yok ettiniz, nasıl öldürdünüz onun da hesabını vereceksin. Siz, Türkiye'ye veya Türklere parlamentosunda kalkıp da sözde Ermeni soykırımı oylaması yapacak, varsa belki de en son ülkesiniz. Kaldı ki bizim tarihimizde bu noktada zaten bir derdimiz yok, bir sıkıntımız yok. Bizim tarihimiz, katliamlar tarihi değildir. Bizim tarihimiz, merhamet tarihidir, şefkat tarihidir. Aramızdaki fark budur."
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