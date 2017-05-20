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'Allah rızası için bu hakemleri futboldan uzaklaştırsınlar'
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'Allah rızası için bu hakemleri futboldan uzaklaştırsınlar'

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, küme düştükleri maç sonrasında maçın hakemi Halis Özkahya'ya yüklenerek, 'Allah rızası için bu hakemleri futboldan uzaklaştırsınlar. Eğer yüreğin yoksa bu işi yapma arkadaş' dedi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, küme düştükleri maç sonrasında maçın hakemi Halis Özkahya'ya yüklenerek, "Allah rızası için bu hakemleri futboldan uzaklaştırsınlar. Eğer yüreğin yoksa bu işi yapma arkadaş" dedi.
Teknik Direktör Mustafa Uğur, Samsunspor maçı sonrasında yaptığı maç sonu basın toplantısında maçın hakemi Özkahya'ya ateş püskürerek, "Samsunspor takımını kutluyorum. Ligde kaldılar. Önümüzdeki sezonda inşallah bu durumlara gelmezler. Kısa bir süre burada görev yaptım gönül bağımız var. Çocuklarımın alınlarından öpüyorum. Onurlu mücadelelerini buraya kadar getirdiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Müsabakayı kazanmak için de gayret ettiler. Maçın sonucu itibarıyla küme düştük ama müsabakada verdiği ve vermediği kararlarla maçın önüne geçen 'kirli bir hakem' vardı. O da hakem Halis Özkahya. Ben kendisini kınıyorum. Biz 4-1 yenildiğimiz maçta dahi hakemi tebrik edecek kadar onurlu, yürekli insanlarız. MHKY'e sesleniyorum, 'Allah rızası için bu hakemleri futboldan uzaklaştırsınlar.' Eğer beceremiyorsa gitsin başka bir iş yapsın. Çünkü burada onurlu insanların, temiz yüreklerinin ve alın terlerinin sıkıntıları var. 5 oyuncu değişikliği yapıldı, 5 kez oyuncu sakatlanıyor. Sakatlığın her seferinde oyun 1,5 dakika duruyor. 4 dakika uzatma veriyor. Onu da tamamlatmıyor. Niye? Korku ve endişe içerisinde. Eğer yüreğin yoksa bu işi yapma arkadaş" diye konuştu.
(Erdi Demür - Kenan Akyüz / İHA)

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