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'Allah'ın izniyle şampiyon...'
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'Allah'ın izniyle şampiyon...'

Kenan Sofuoğlu, amacının katıldığı bütün yarışları kazanmak olduğunu belirterek, 'Bu şekilde devam edersem Allah'ın izniyle şampiyon olacağımı düşünüyorum' dedi.

Kenan Sofuoğlu, amacının katıldığı bütün yarışları kazanmak olduğunu belirterek, "Bu şekilde devam edersem Allah'ın izniyle şampiyon olacağımı düşünüyorum" dedi.
Milli sporcu Kenan Sofuoğlu, İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Supersport Şampiyonası'nda birinci oldu. Kenan Sofuoğlu yarış sonrası İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Cuma gününden bu yana tüm pilotların kaza yaptığını söyleyen Sofuoğlu, "Cuma gününden beri hemen hemen tüm pilotlar kaza yaptı, kaza yapan pilotlardan biri de benim. Yarış dışı kalma ihtimalim yüksekti ama herkesin dereceleri birbirine çok yakındı. Çekişmeli ve zorlu bir yarışa çıkacağım belliydi. Hava çok sıcak asfalt da 50 dereceydi. Yarışa başladığımda takım tarafından bana rapor verildi" şeklinde konuştu.

"1 BUÇUK SANİYELİK FARKI GÖRDÜĞÜMDE RAHATLADIM"
Dünya Supersport Şampiyonu Sofuoğlu, bu yarıştan puan alması gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Bu yarışı kazanırsam şampiyonluk yolunda önemli bir fırsat ele geçirecektim. Yarışın ortalarında rakibim Jules Cluzel'in beni geçmesine izin verdim. Beni ne kadar zorlayacak diye görmek istedim. Benim önümde iki tur gittikten sonra geçebileceğini anladım. Ne kadar hızlı olduğunu ve son tura kadar çekişmemiz mi gerekiyor bunu görmek istedim. Eğer kendimi zorlarsam arayı açabileceğimi gördüm. Ama düştüğüm zaman her şeyin biteceğini de biliyordum. Arkamdaki rakibimle farkı 1 buçuk saniye gördüğümde rahatlamıştım."

"EN BÜYÜK AMACIM KATILDIĞIM BÜTÜN YARIŞLARI KAZANABİLMEK"
Kenan Sofuoğlu, bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle üç yarışa katılamadığını vurgulayarak, "Çıktığım yarışlarda da ben artık şampiyonluk için değil zafer kazanmak için mücadele edeceğim dedim, çünkü yarışları kazandığınız zaman hem İstiklal Marşı'nı çaldırıyorsunuz hem de Türk bayrağını dalgalandırıyorsunuz. Bu nedenle benim en büyük amacım gittiğim bütün yarışları kazanabilmek" ifadelerini kullandı.

"ADIM ADIM ŞAMPİYONLUK YARIŞINA GİRİYORUM"
İtalya'da büyük bir taraftar kitlesinin kendisini desteklediğini aktaran Kenan Sofuoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Tabii ki motor sporlarında yarışmak çok zor çünkü teknik bir sorun yaşayabilirsiniz yere düşebilirsiniz. Yağmurlu hava sıcak hava bunların hepsi zor şartlar. Burada çok büyük destekçimiz vardı. İtalya'da bize karşı ilgi her zaman yüksek. Ben de bu ilgiye karşı yarışı kazanmak istedim. Benim amacım bir yarış kazanmak şampiyona stresine şu anda girmek istemiyorum. Ama tekrar dünya şampiyonu olursam bu da bu işin bonusu olsun. Bu sezon amacım şampiyona stresini yaşamamaktır. Çünkü üç yarış kaçırmıştım galip gelmek istiyordum ama adım adım şampiyonluk yarışına giriyorum. Nasipte varsa sezon sonunda şampiyon oluruz. Bu şekilde devam edersem Allah'ın izniyle şampiyon olacağımı düşünüyorum. Bundan önceki şampiyonluklarda olduğu gibi altıncı dünya şampiyonluğu yolunda da bana destek olan Red Bull'a da teşekkür ediyorum."

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