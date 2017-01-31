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'Allah bize güç versin de elimizi tüm masumlara uzatabilelim'
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'Allah bize güç versin de elimizi tüm masumlara uzatabilelim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Dünyanın neresinde olursa olsun desteğe muhtaç tüm çocukların, kadınların bizim sorumluluğumuzda olduğunu düşünüyorum. Allah bize güç versin de şefkat elimizi tüm masumlara uzatabilelim' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun desteğe muhtaç tüm çocukların, kadınların bizim sorumluluğumuzda olduğunu düşünüyorum. Allah bize güç versin de şefkat elimizi tüm masumlara uzatabilelim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Devlet Koruması Altına Alınmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmeleri Kura Töreni'ne katıldı.
Törende konuşan Emine Erdoğan, gençlere seslenerek, "Bugün hayatınızın önemli bir dönüm noktasındasınız, zorlu ve çetin bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Allah sizleri iyilikler ve güzelliklerle karşılaştırsın, hep doğru yolda yürümeyi nasip etsin. Bu ülkede kocaman bir aileniz olduğunu hiçbir zaman unutmayın, sırtınızı dayayabileceğiniz güçlü bir devletiniz olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Makamlar, insanlar gelip geçicidir ama devlet bakidir. İhtiyaç duyduğunuz her an kapısını çalacağınız bir güven kapınız inşallah hep olacaktır. Sizler yeter ki bu ülkeyi, vatanı çok sevin ve onun yücelmesi adına çok çalışın. Hayat, bisiklet sürmeye benzetilir, pedalı çevirdiğiniz müddetçe düşmezsiniz, hayatın anlamını kavrayarak yaşamak için bıkıp usanmadan çalışın" ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKEDE ARTIK TÜM MAKAM VE MEVKİLER ÇALIŞAN, GAYRET EDEN HERKESE AÇIKTIR"
Gençlere tavsiyelerde bulunan Erdoğan, her birinin farklı karakter ve becerilere sahip olduğunu hatırlatarak, "Bu ülkenin en önemli sermayesi sizlersiniz, gelecek sizin elinizde şekillenecek. Rotanızı iyi belirleyin, önceliklerinizi doğru tespit edin ve onlara odaklanın. Hedeflerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, ulaşmak istediğiniz sonuca hükmeden ilkeyi bulun ve onun peşinden gidin. Şunu hiç unutmayın: Bu ülkede artık tüm makam ve mevkiler çalışan, gayret eden herkese açıktır, bunun için kabiliyetlerinizi geliştirin, kendinizi çok iyi yetiştirin, eğitim sürekli bir iştir, yeni şeyler öğrenmekten hiç vazgeçmeyin, inanıyorum ki gelecekte her biriniz önemli vazifeler alacak, ülkemizin adını daha da yücelteceksiniz. Bu aziz millete layık, iyi evlatlar olacaksınız. İyiliği yaygınlaştıracak, hakikatin sözcüsü olacaksınız. Hayata zor şartlarda başlamış olabilirsiniz ama inşallah bu zorlukları telafi edecek bir gelecek sizlerin elinde. Büyük değeri olan şeyler, ucuza mal olmaz. Bulduğumuz şeyin değeri ararken sarf ettiğimiz emek kadardır. Evlatlarımıza düşen sorumluluklar olduğu kadar bizlere de vazifeler düşüyor. Gençlerin yolunu açma noktasında biz de inisiyatif almalı, daha güçlü bir Türkiye için işbirliğimizi arttırmalıyız" şeklinde konuştu.

"DÜNYADAKİ BÜTÜN MAZLUM ÇOCUKLAR ADINA DA ÇALIŞMAK DURUMUNDAYIZ"
"Bugün bazı gençlerimizi sevgi evlerimizden uğurlarken geride kalanları gözetmeyi de unutmayalım" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her ne kadar onlar emin ellerde olsa da bir aile yanında olmaları en ideal sistemdir. Evlatlarımızın kendi aileleri ve akrabaları yanında barınma imkanı yoksa koruyucu aileler onlara kucak açmalıdır. Koruyucu aile modeli, evlatlarımızın hayattaki en önemli ihtiyacı olan sevgiyi ve güveni onlara daha iyi verecektir. çocukları ve gençleri sevgi, şefkat ve eğitimle büyüyen toplumlar aydınlık geleceğin müjdecisidir. Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Son 14 yıldır hızlanan büyüme ivmesini arttırmak, 2023'te gücünün zirvesinde bir ülke olmak için çok yönlü gelişmek durumundayız. Sadece kendi ülkemiz adına değil, dünyadaki bütün mazlum çocuklar adına da çalışmak durumundayız. Geçen hafta Afrika'daydım, üzerinde yaşadıkları topraklar bin bir çeşit zenginliklerle dolu olduğu halde ne yazık ki onlar sömürgeciliğin kıskacı altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Dünyanın neresinde olursa olsun desteğe muhtaç tüm çocukların, kadınların bizim sorumluluğumuzda olduğunu düşünüyorum. Allah bize güç versin de şefkat elimizi tüm masumlara uzatabilelim. Yapacak çok işimiz, alınacak çok yolumuz var."
(Pelin Üzek / İHA)


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