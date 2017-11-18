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Alkol aldığı binada yanarak can verdi
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Alkol aldığı binada yanarak can verdi

Afyonkarahisar'da metruk bir binada çıkan ve ardından bir otomobile sıçrayan yangında bir kişi yanarak feci şekilde can verdi. Olayda yaralanan bir başka kişinin ise durumunun ciddi olduğu ve vücudunda ağır yanıklar olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da metruk bir binada çıkan ve ardından bir otomobile sıçrayan yangında bir kişi yanarak feci şekilde can verdi. Olayda yaralanan bir başka kişinin ise durumunun ciddi olduğu ve vücudunda ağır yanıklar olduğu belirtildi.
İddiaya göre, Ali S. (38) ve Beytullah K. (36) isimli iki arkadaş gece geç saatlerde alkol almak için Burmalı Mahallesi Kireçci Sokak'daki 11 numaralı metruk binaya geldi. İkilinin alkol alarak eğlenmeye başladığı evde sabah karşı 05.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın bir vatandaşın otomobiline sıçradı. Ekipler yaklaşık 1,5 saatlik bir müdahale sonrası yangını kontrol altına aldı. Binanın tamamı yanarken, otomobil de hurda yığınına döndü. Yangında ayrıca metruk binanın karşısında bulunan binanın camları da aşırı sıcaktan kırılarak pencereler zarar gördü.

EKİPLER YANAN BİNAYA GİRDİKLERİNDE ŞOK BİR MANZARA İLE KARŞILAŞTI
Yangın esnasında olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı Ali S.'yi ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunda ağır yanıklar olan ve alkollü olduğu öne sürülen şahsın ısrarla "içeride arkadaşım kaldı" demesi üzerine yangın mahallinde çalışma başlatan ekipler yangın söndükten sonra harabeye dönen binaya girdiklerinde şok bir manzara ile karşılaştı. Yanmış bir ceset ile karşılaşan ekipler yaptıkları incelemede şahsın Beytullah K. olduğunu belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından şahsın cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"MADDE BAĞIMLISI KİŞİLER OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"
Olayla ilgili bilgisine başvurulan Burmalı Mahallesi Muhtarı Suat Uygur ise şunları söyledi:
"Bizim mahallemiz sit alanı olduğu için metruk binalar çok fazla. Burada yani yanan binada kalan arkadaşlarda bizim mahalle sakinlerimiz değil. Tinerci ve balici diye madde bağımlısı kişiler tarafından olduğunu tahmin ediyoruz. Bina oturulacak vaziyette değildi ve bu kişiler kayıtlı kişiler değildi."
Yangının ardından başlatılan çalışmanın sürdüğü ve yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı ifade edildi.
(Gökten Ceylan/İHA)
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