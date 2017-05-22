Aliyev'den Erdoğan'a tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti Genel Başkanı seçilmesi sebebiyle kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti Genel Başkanı seçilmesi sebebiyle kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ak Parti Genel Başkanı seçilmesi sebebiyle kutlama mesajı yolladı. Mesajına "Aziz kardeşim" hitabıyla başlayan Aliyev, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden genel başkanı olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten tebrik ettiğini belirtti. 15 yılda Türkiye'de büyük işler başarıldığını, gerçekleştirilen siyasi, ekonomik ve sosyal projelerle Türkiye'nin uluslararası arenada daha da önem kazandığını vurgulayan Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının ebedi olarak Türkiye devlet tarihine yazıldığını ifade etti.

Aliyev, Türkiye-Azerbaycan stratejik iş birliğinin bundan sonraki dönemde de güçlenerek artacağını da belirtti.

(Kamil Nadirli / İHA)