01.01.2017 10:23 Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'da gece kulübünde terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'da gece kulübünde terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'daki bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Aliyev, gece kulübünde yeni yıl kutlamaları sırasına gerçekleştirilen korkunç terör saldırısında çok sayıda insanın ölümü ve yaralanması haberinin Azerbaycan'ı derinden sarstığını belirterek, terörizmin her çeşidine karşı kesin ve kararlı bir mücadele başlatılmasının gerekliliğini vurguladı. Aliyev mesajında, "Başvermiş facia ile ilgili kederinizi paylaşıyor, size, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türk halkına kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum" ifadelerine yer verdi.

