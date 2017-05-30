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'Alistakis'in Kahvesi' gün yüzüne çıkarılıyor
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'Alistakis'in Kahvesi' gün yüzüne çıkarılıyor

Yaklaşık 7 sene önce tescil edilen Marmaraereğlisi ilçesindeki 'Alistakis'in Kahvesi' olarak da bilinen tarihi yapıda başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 7 sene önce tescil edilen Marmaraereğlisi ilçesindeki 'Alistakis'in Kahvesi' olarak da bilinen tarihi yapıda başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.
Marmaraereğlisi ilçesindeki Koruma Amaçlı İmar Planında 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde, sahil caddesi üzerinde, eski iskele kenarında yer alan sivil mimarlık örneği yapı, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 3206 karar numarası ile 17 Eylül 2010 tarihinde 2. grup yapı olarak tescil edildi.

YAPIMI 19. YÜZYILA DAYANIYOR
1895 yıllarında bölgeye gelen Avusturyalı araştırmacı Ermst Kalinka'nın yazdığı makalede de adına rastlanan 19. yüzyıla ait yapının rekonstrüksiyonunun daha sağlıklı yapılabilmesi adına Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alındı ve Müze Müdürlüğü denetiminde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kazı çalışmalarına sürdürülüyor. Yaklaşık bir aydır devam eden ve sona yaklaşılan kazı çalışmalarında tarihi yapının tüm izleri büyük oranda bulundu. Ayrıca çalışmalarda rölöve çizimlerine de başlandı.

SIRADA SÜLEYMANPAŞA VE UÇMAKDERE VAR
Tekirdağ'ın tarihi doku ve eserlerini ortaya çıkarmak amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kültür ve turizm çalışmaları şehrin farklı ilçelerinde de devam ediyor. Bu kapsamda Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesinde Miras Atölyesi-1 projesi ile 16 adet ahşap yapı kamulaştırılıp restore edilecek. Böylece yerli ve yabancı turistler Tekirdağ'ın özgün ahşap evlerinde geçmişe yolculuk yapacaklar. Çalışmaların devam ettiği bir diğer yer olan Uçmakdere'de ise üç tarihi yapı kamulaştırılarak restore edilecek.

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