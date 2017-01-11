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Alınan tedbirle facianın önüne geçildi
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Alınan tedbirle facianın önüne geçildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir süre önce güvenlik gerekçesiyle kapatılan kapalı pazar yerinin çatısı, üzerindeki karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü. Alınan tedbir sayesinde olası faciadan dönüldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir süre önce güvenlik gerekçesiyle kapatılan kapalı pazar yerinin çatısı, üzerindeki karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü. Alınan tedbir sayesinde olası faciadan dönüldü.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezinde Salı günleri sebze pazarının kurulduğu Hal İçi'ndeki kapalı pazar yerinin çatısı üzerinde biriken kar ağırlığını kaldıramayarak çöktü. Kapalı pazarın çatısının 3 farklı noktasında biriken karlar nedeniyle çökme yaşanırken, olayda alınan önlemler neticesinde ölen ya da yaralanan olmadı.
Beyşehir Belediyesi, kısa bir süre önce Akşehir ilçesinde yaşanan pazar yeri çatısının çökmesi olayının ardından Konya Valiliğinin de yaptığı uyarıları dikkate alarak, günlerdir devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çelik konstrüksiyonunda eğilmelerin yaşandığını tespit ettiği Beyşehir Kapalı Pazar yerini güvenlik gerekçesiyle kapatmıştı. Zabıta ve polis ekipleri, kapalı pazar yerinin çevresine önlem amacıyla güvenlik şeridi çekerken, Salı günleri dışında otopark olarak kullanılan alanda araç parkına ve pazarcıların tezgah açmasına izin vermiyordu. Kapalı pazar yerinin kapatılmasının ardından ilçede pazarcı esnafının güvenlik sebebiyle halen açık alanlarda tezgah açmasına izin veriliyor.
Bu arada, ilçe merkezinde dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı otobüs bekleme durakları da üzerindeki beyaz örtünün ağırlığını taşıyamayınca çökerek kullanım dışı kaldı. İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir kerpiç evin de çatısı üzerinde biriken karın ağırlığını kaldıramayarak çöktü. Yaklaşık 1,5 metre kar yüksekliğinin olduğu yerleşim biriminde yaşanan olayın ardından, çatısı çöken kerpiç evin halen kullanılmadığı ve içerisinde yaşayan kimse olmadığı öğrenildi.
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