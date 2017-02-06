Alibaba'nın kurucusundan ABD'ye mesaj: Ticaret biterse savaş başlar!

Sputnik'in haberine göre Ma, Avustralya'nın Melbourne kentinde yaptığı konuşmada "Herkes ticaret savaşlarından endişelendi. Eğer ticaret durursa, savaş başlar. Ancak endişe sorunu çözmüyor. Yapabileceğiniz tek şey müdahil olmak ve ticaretin insanların iletişimine yardım ettiğini kanıtlamak. Ticaretin insanların iletişimini güçlendirdiğini kanıtlamalıyız. Adil, şeffaf ve kapsayıcı bir ticarete sahip olmalıyız. Ticaret biterse savaş başlar" dedi.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile de daha az bürokrasinin olduğu 'bölgesel bir serbest ticari alanı' kurma konusunda konuşan Ma, bu konudaki açıklamasında da "Eğer Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer ülkeler küçük şirketler için elektronik-merkez olarak iş görecek bir serbest ticaret bölgesi yaratırsa, bu küçük şirketler büyük şirket gibi çalışabilir" dedi.

EN ZENGİN İKİNCİ KİŞİ

Alibaba Group'un CEO'su Ma, Forbes'un Eylül 2015 rakamlarına göre 21.4 milyar dolarlık servetiyle Çin'in ikinci, dünyanın ise 33. en zengin kişisi. Trump ile Ma ocak ayında New York'ta görüşerek ABD'de 5 yılda 1 milyon kişiye iş yaratma konusunda görüşmüştü

ÇİN ve AVUSTURALYA İLE GERGİNLİKLER

Trump dönemi sonrasında Çin ile savaş ihtimalleri konuşulmuştu. Ma'nın konuşma sırasında andığı Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ise Trump ile çok kötü bir telefon görüşmesi yapmıştı.