11.01.2017 13:33 Aliağa'da hacizli gemi çapasından kurtulup sürüklendi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, fırtına nedeniyle çapasından kurtulan bir kuru yük gemisi, 2-3 mil sürüklendikten sonra Bozburun mevkiinde karaya oturdu. İzmir'in Aliağa ilçesinde, fırtına nedeniyle çapasından kurtulan bir kuru yük gemisi, 2-3 mil sürüklendikten sonra Bozburun mevkiinde karaya oturdu.



Edilen bilgiye göre, 2014'ten bu yana Karadut mevkiinde demirli olan ve hacizli olduğu öğrenilen 'Esi Winner' adlı gemi, demirli olduğu Aliağa ilçesindeki bölgede çapasından kurtuldu. Üzerinde herhangi bir yük ve mürettebat bulunmayan 105 metre uzunluğunda, 4 bin 489 grostonluk gemi, rüzgarın da etkisiyle Çandarlı yönüne doğru sürüklendi. 2-3 mil boyunca tehlike oluşturarak sürüklenen gemi, Şakran Bozburun mevkiinde karaya oturdu. Çevredeki balıkçıların haber vermesi üzerine, Aliağa Liman Başkanlığı yetkilileri hemen gemiye personellerini sevk etti. Batma tehlikesi bulunmayan geminin, römorklara halatlar bağlanarak tekrar Karadut mevkiine çekileceği öğrenildi.

