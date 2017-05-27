Ali Tanrıyar için TT Arena'da tören düzenlendi

Vefat eden Galatasaray eski Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar için Türk Telekom Arena'da veda töreni gerçekleştirildi.

Vefat eden Galatasaray eski Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar için Türk Telekom Arena'da veda töreni gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz Perşembe günü 103 yaşında vefat eden Galatasaray eski başkanı ve eski İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar için Türk Telekom Arena'da veda töreni düzenlendi. Tanrıyar'ın ailesi, Başkan Dursun Özbek, Divan Başkanı İrfan Aktar ile kulüp üyeleri katıldığı törende Tanrıyar döneminde kazanılan kupalar sergilendi.

Oğlu Mustafa Tanrıyar, "Dün basında çıkan haberler beni çok gururlandırdı. Türk sporuna ve Galatasaray'a çok faydalı işler yapıldığı söylendi. O noktada gurur duyuyorum. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Divan Başkanı İrfan Aktar da Ali Tanrıyar'ın çok iyi hizmetlerde bulduğunu vurgulayarak, "Onun Galatasaray'ın çeşitli kurumlarında bir araya geldik. Onun yönetim kurulundan üç başkan çıkmıştır. Alp Yalman, Faruk Süren ve Özhan Canaydın" ifadelerini kullandı.



ÖZBEK: GALATASARAYLILIĞININ VE DEVLET ADAMLIĞININ TARİFİ MÜMKÜN DEĞİL

Törende açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Büyük bir devlet adamını çok iyi Galatasaraylı, Ali ağabeyi son yolcuğuna uğurlamak için buradayız. Onun vasıflarının saymakla bitmez. Örnek Galatasaraylı. Ali ağabey ile hatıralar 1962 yıllarına dayanıyor. O dönemde öğrenciydim. Başımıza sıkışınca ona giderdik. Her zaman yardım ederdi. Onun Galatasaraylılığını ve devlet adamlılığının tarifi mümkün değil. Dolu dolu yaşanmış bir hayat. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Son yolculuğunda yalnız bırakmadığınız için saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Törenin ardından Ali Tanrıyar'ın naaşı İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ise Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)