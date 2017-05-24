Ali Şan büyük aşkını yakın arkadaşıyla tanıştırdı

Ünlü şarkıcı Ali Şan, kız arkadaşı Eda Erol'u çok yakın arkadaşı olan ünlü manken Çağla Şikel'le tanıştırdı.
Ünlü şarkıcı Ali Şan, kız arkadaşı Eda Erol'u çok yakın arkadaşı olan ünlü manken Çağla Şikel'le tanıştırdı. Ünlü şarkıcı Ali Şan, büyük buluşmanın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Şan paylaştığı fotoğrafla birlikte, "Çok şükür tanıştılar. Bir tarafta canım gudum öbür yanımda canım aşkım❤️İkisi de oğlak dikkat" notunu da düştü.
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