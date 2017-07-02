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Ali Şahin: Her turnuvada ilerleme kaydediyoruz
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Ali Şahin: Her turnuvada ilerleme kaydediyoruz

Tekvando Teknik Direktörü Ali Şahin, takım olarak her turnuvada ilerleme kaydettiklerini belirterek, 'Olimpiyatlara gitmek, Olimpiyatlar'da madalya almaktan daha zor' dedi.

Tekvando Teknik Direktörü Ali Şahin, takım olarak her turnuvada ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Olimpiyatlara gitmek, Olimpiyatlar'da madalya almaktan daha zor" dedi.
Güney Kore'de düzenlenen 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcuların Teknik Direktörü Ali Şahin, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Dünya şampiyonu olmanın çok güzel bir şey olduğunu söyleyen Ali Şahin, "Geçmiş yıllarda çok madalya alan ülkeler, bugün altın madalya alamadılar. Tekvando'da çok sık oyun kuralları değişiyor. Bu değişikliklere hazırlanabilmek, kolay değil. Onun için antrenman metotlarında değişiklik olabiliyor. Biz en iyi düzenleyebilen milli takımız. Her turnuvada devamlı bir ilerleme var. Olimpiyatlara gitmek, Olimpiyatlar'da madalya almaktan daha zor. Diğer branşlara göre. Elimizde mevcut olan sporcuların en kısa zamanda başarılı olmasını sağlıyoruz. Başarılı olan sporcuların performanslarını yıllarca koruyabiliyoruz. Bu başarılarımızı koruyarak, daha da başarılı olmak istiyoruz. Askeri hayat yaşıyoruz. Kamplar yapıyoruz" diye konuştu.

"VERİLEN İMKANLAR BAŞARILARIN GELMESİNDE BÜYÜK ROL"
Verilen imkanların başarıların gelmesinde büyük rol oynadığını belirten Şahin, "Başkanımızın Dünya Federasyonu'ndaki etkinliği haksızlık yapılmasını önleyici faktörlerden. Yoksa bu yolda ilerlemek kolay değil. Başkanımızın orada olması bizim için çok bir güç" ifadelerini kullandı.

"YENİ ÇIKAN KURALLARDA HER SPORCU DA TEKNİK DİZAYN YAPMAK KOLAY DEĞİL"
Yeni çıkan oyun kurallar hakkında da açıklamalarda bulunan Şahin, "Yeni çıkan kurallarda her sporcuda teknik dizayn yapmak kolay değil. Farklı fiziklerde farklı sporcular çıkıyor. Servet Tazegül'ü psikolojik olarak desteklememiz gerekiyor" dedi.
(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)

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