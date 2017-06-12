Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ettiğini kendisine ait twitter hesabından duyuran Ali Rıza Egemen, istifasını geri çekti. Egemen'i başkan Muharrem Usta ve Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun ikna ettiği bildirildi.
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ettiğini kendisine ait twitter hesabından duyuran Ali Rıza Egemen, istifasını geri çekti. Egemen'i başkan Muharrem Usta ve Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun ikna ettiği bildirildi. Yaşadığı duygusal yoğunluk nedeniyle dün gece geç saatlerde kendisine ait twitter hesabından istifa ettiğini duyuran Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, kararından vazgeçti. Aldığı istifa kararının ardından Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun uzun süren ikna çabasının sonuç verdiği ve Egemen'in aldığı karardan vazgeçtiği belirtildi. Ali Rıza Egemen'in Trabzonspor'daki görevini aynı şekilde sürdüreceği bildirildi. (Gökmen Şahin /İHA)
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