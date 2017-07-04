Ali Palabıyık'a Avrupa görevi

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, U19 Avrupa Şampiyonası finallerinde Çek Cumhuriyeti - Portekiz maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, U19 Avrupa Şampiyonası finallerinde Çek Cumhuriyeti - Portekiz maçını yönetecek.

Gürcistan'da devam eden U19 Avrupa Şampiyonası finallerinde, 5 Temmuz Çarşamba günü Çek Cumhuriyeti ile Portekiz arasında oynanacak A Grubu müsabakasını Ali Palabıyık yönetecek. Gürcistan'ın Tiflis şehrindeki David Petriashvili Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Daniel Da Costa (Lüksemburg) ve Yury Khomchenko (Belarus) yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Giorgi Kruashvili (Gürcistan) olacak.

Palabıyık, 2 Temmuz Pazar günü başlayan turnuvada Gürcistan ile Portekiz takımları arasında oynanan müsabakada dördüncü hakem olarak görev almıştı.

