Ali Koç: 'Seneye başkan adayıyım'

Fenerbahçe'nin Mali Genel Kurulu'nda konuşan Ali Koç, önümüzdeki sene yapılacak olan Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olacağını ifade ederek 'Daha önce elimi taşın altına koyacağımı söylemiştim. Seneye başkan adayıyım' dedi.

Fenerbahçe'nin Mali Genel Kurulu'nda konuşan Ali Koç, önümüzdeki sene yapılacak olan Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olacağını ifade ederek "Daha önce elimi taşın altına koyacağımı söylemiştim. Seneye başkan adayıyım" dedi.

2017 Olağan Mali Genel Kurul'da konuşan Ali Koç, önümüzdeki sene yapılacak olan Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olacağını ifade etti. Bu sezon futbol takımının beklenen başarıyı yakalayamadığını belirterek söze başlayan Koç, "Ancak özellikle basketbol takımımızın kazandığı başarı çok önemli. Bizlere bu mutluluğu yaşattığı için başka Obradovic olmak üzere bütün oyunculara, çalışanlara ve özellikle de Sayın Başkanımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Obradovic gibi bir ismi bu takımın başına getiren sayın başkanımızı ayrıca tebrik ediyorum. Ayrıca Euroleague kupamızı Anıtkabir'e götüren bu camianın bir parçası olmaktan da iftihar duyuyorum. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu sezon futbolda beklenen yaşanmadı. 1992 yılından bu yana iç sahadaki en çok puan kaybettiğimiz sezonu yaşadık. Yıkılmaz kalemiz, yaşananlarla sarsılmıştır. Bu sezon taraftarlarımızın maçlara gelmemesi de bunda etkili oldu. Taraftarlarımız ile yönetimimiz arasındaki iletişim kopukluğunun bunun sebebi olduğunu düşünüyorum. Dileğim yöneticilerle taraftarların diyaloglarının artması, taraftarların da tribünlerde özgürce maç izleyebilmesi. Tribünlerin bu kadar boş kalmasının sebebi olarak ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum gösterilemez. Ancak şunu söylemeden edemeyeceğim. Tenkit etmek kolay. Daha önce yönetimde yer almış birisi olarak, başkan ve yöneticilerin ne kadar zor şartlar altında çalıştığını çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.



"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

Elini taşın altına sokmaktan çekinmeyeceğini söyleyen Ali Koç, "2015 yılında sayın Başkan Aziz Yıldırım, burada beni işaret ederek 'Zamanı geldiğinde Ali Koç benim yerime başkanlık yapacaktır' demişti. Ben de o dönemde 'Zamanı geldiğinde elimizi taşın altına sokmaktan çekinmeyiz' demiştim. Tarafımdan beyan edilmeyen açıklamalara itibar etmeyiniz. Bu sözlerimin üzerine, önümüzdeki sene yapılacak olan Seçimli Genel Kurul'da Fenerbahçe'ye başkan adayı olmak istediğimi yeniden vurgularım. Fenerbahçe için mücadeleye hazırız. Bundan sonraki süreçte mecbur olmadıkça görüşlerimi paylaşmayacağım" ifadelerini kullanarak başkan adaylığını açıkladı. Genel kurul üyeleri, konuşmasını bitiren Ali Koç'u uzun süre ayakta alkışlarken, Ali Koç'un konuşması sırasında Başkan Aziz Yıldırım salonda değildi. Yıldırım, Ali Koç'un konuşmasının bitiminin ardından salondaki yerini aldı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın /İHA)