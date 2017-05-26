Ali İsmail Korkmaz davasının sanığının avukatına hapis cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı bylock programını kullandıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan, Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın davasında Mevlüt Saldoğan'ı savunan avukat, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı bylock programını kullandıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan, Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın davasında Mevlüt Saldoğan'ı savunan avukat, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne ilişkin davada yargılanan Mevlüt Saldoğan'ın da avukatlığını yapan avukat M.K. ve sanığın avukat eşi hazır bulundu.

Evli, 2 çocuk babası sanık M.K. bylock kullanmadığını ve hiçbir örgüte üye olmadığını savunarak, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, önce tutuklu yargılanan ardından sağlık sorunları nedeniyle önceki celsede tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olan sanık M.K.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



AKADEMİSYENE BYLOCK GÖZALTISI

Ayrıca aynı mahkemede başka bir davada yargılanan tutuksuz sanık akademisyen A.E. de mahkemece 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

(Şeref Kahraman/İHA)